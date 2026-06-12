Jalil reivindicó el papel de las economías regionales y el crecimiento federal

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, participó este viernes de la apertura del Primer Foro de Economías Regionales de la República Argentina, un espacio de debate y análisis orientado a promover el desarrollo productivo del país a partir del fortalecimiento de las distintas regiones. El encuentro se desarrolla en el Centro de Convenciones Fórum de la ciudad de Santiago del Estero y reúne a representantes de gobiernos provinciales, cámaras empresarias, productores, legisladores y organismos nacionales.

La actividad se consolidó como un ámbito destinado a discutir los desafíos y oportunidades que enfrentan las economías regionales en el contexto actual, poniendo el foco en la producción, la competitividad y la generación de empleo como motores del crecimiento económico.

Del acto inaugural participaron además los senadores nacionales Juan Manzur, Eduardo de Pedro y Sergio Uñac, quienes acompañaron al gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, y al senador nacional Gerardo Zamora en la puesta en marcha de este foro que busca generar consensos y estrategias para potenciar el desarrollo productivo argentino.

Las economías regionales

Durante su intervención, Raúl Jalil puso énfasis en el valor estratégico que tienen las economías regionales dentro del esquema productivo nacional y destacó que su importancia trasciende los indicadores económicos tradicionales.

El mandatario catamarqueño sostuvo que detrás de cada actividad productiva regional existen familias, trabajadores y comunidades que encuentran en estas economías una fuente de desarrollo y oportunidades.

"Las economías regionales son trabajo, arraigo, oportunidades y desarrollo para miles de familias argentinas", expresó Jalil al referirse al impacto que tienen estos sectores en las distintas provincias del país. La definición apuntó a destacar la dimensión social de las actividades productivas regionales, vinculándolas no solo con la generación de riqueza, sino también con la posibilidad de promover el arraigo de las poblaciones y fortalecer el desarrollo local.

La necesidad de una mirada federal

Uno de los conceptos centrales planteados por el gobernador fue la importancia de consolidar un modelo de crecimiento basado en una perspectiva federal que contemple las particularidades y potencialidades de cada región del país.

En ese marco, Jalil sostuvo que resulta indispensable continuar impulsando políticas que favorezcan el desarrollo productivo y permitan ampliar las oportunidades de empleo en todo el territorio nacional.

"Reafirmamos la importancia de seguir construyendo un modelo de crecimiento verdaderamente federal, que genere más producción, más empleo y más oportunidades en cada rincón de la Argentina", manifestó.

El planteo se enmarcó dentro de una visión que busca otorgar protagonismo a las provincias y a las actividades productivas regionales como pilares fundamentales para el crecimiento económico y el fortalecimiento de las economías locales.

Infraestructura, innovación y articulación productiva

Otro de los ejes destacados por el mandatario estuvo relacionado con la necesidad de fortalecer las cadenas productivas mediante acciones concretas que permitan incrementar la competitividad y agregar valor a la producción.

Jalil señaló que el desarrollo de infraestructura estratégica, la incorporación de innovación y la articulación entre el sector público y privado constituyen herramientas esenciales para consolidar el crecimiento de las economías regionales.

En este sentido, remarcó la importancia de continuar avanzando en políticas orientadas a potenciar la capacidad productiva de cada región. "Continuamos impulsando políticas públicas, infraestructura estratégica y articulación con el sector privado para fortalecer nuestras cadenas productivas, agregar valor a nuestra materia prima, incorporar innovación y abrir nuevos mercados", afirmó.

Estos aspectos fueron presentados como elementos fundamentales para impulsar una mayor competitividad de las economías regionales y ampliar sus posibilidades de crecimiento.

Un espacio para debatir el futuro productivo

El Primer Foro de Economías Regionales fue concebido como un ámbito de intercambio entre actores vinculados a la producción, la actividad empresarial y la gestión pública. La presencia de representantes de distintos sectores permitió reunir perspectivas diversas sobre los desafíos que enfrenta el desarrollo productivo del país.

Durante la apertura, Jalil también agradeció la participación de autoridades, empresarios, productores y representantes institucionales que forman parte de las actividades programadas. El mandatario sostuvo que el futuro de la Argentina debe construirse a partir del aprovechamiento del talento y la capacidad productiva presentes en cada una de las regiones del territorio nacional.

Su mensaje apuntó a reforzar la idea de que las economías regionales constituyen una herramienta clave para impulsar el crecimiento económico y generar oportunidades de desarrollo en todo el país.

Paneles y propuestas

La agenda del foro contempla una serie de paneles y exposiciones a cargo de especialistas vinculados a distintas áreas estratégicas para el desarrollo económico.

Los espacios de análisis están orientados a debatir iniciativas y propuestas relacionadas con:

Producción.

Comercio internacional.

Agregado de valor.

Inserción en mercados externos.

Competitividad de las economías regionales.

A través de estas actividades, el encuentro busca promover el intercambio de experiencias y la construcción de estrategias que permitan fortalecer el papel de las economías regionales dentro del esquema productivo nacional.

En ese contexto, la participación de Raúl Jalil estuvo marcada por una defensa del potencial productivo del interior argentino y por la necesidad de avanzar en políticas que consoliden un modelo de crecimiento federal, con más producción, empleo y oportunidades para las distintas regiones del país.