Villa Vil impulsa obras estratégicas: en agosto se licitará el camino a Laguna Blanca

El avance de importantes proyectos de infraestructura y desarrollo para el norte del departamento Belén fue el eje de una reunión realizada en Casa de Gobierno, donde el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, recibió al intendente de Villa Vil, Ramón Gutiérrez, y al cacique Bernardo Gutiérrez.

Durante el encuentro se analizaron distintas iniciativas destinadas a mejorar la conectividad, la integración territorial y las oportunidades de crecimiento para las comunidades de la región. Entre los temas centrales se destacaron las obras viales vinculadas al acceso a Laguna Blanca, el avance de la línea eléctrica que permitirá incorporar a la Puna al sistema energético provincial y una propuesta turística orientada a potenciar los recursos naturales del oeste catamarqueño.

Las obras y proyectos abordados durante la reunión tienen un elemento en común: serán financiados con aportes provenientes del fideicomiso minero, mecanismo que permitirá concretar inversiones consideradas estratégicas para el desarrollo de la zona.

El camino a Laguna Blanca entra en una etapa decisiva

Una de las principales novedades comunicadas a las autoridades municipales fue la confirmación de que en agosto se realizará la licitación de las obras de arte para el camino hacia Laguna Blanca.

Esta instancia constituye un paso fundamental dentro de un proyecto que contempla posteriormente la pavimentación del tramo que une la vera de la Ruta 43 con la localidad de Laguna Blanca. Según se informó, la obra prevé la pavimentación de poco más de 20 kilómetros y representa una intervención largamente esperada por los habitantes de la región.

La ejecución de esta infraestructura busca mejorar las condiciones de transitabilidad y fortalecer la conexión entre distintos puntos del norte belicho, facilitando el acceso al pueblo de Laguna Blanca.

Al finalizar la reunión, el intendente Ramón Gutiérrez destacó la importancia que tiene esta obra para la comunidad. "Es un sueño largamente esperado por toda la comunidad, especialmente por quienes viven en Laguna Blanca", expresó el jefe comunal, al referirse al avance de una iniciativa que durante años formó parte de las demandas de los pobladores de la zona.

La línea eléctrica que conectará a toda la Puna

Otro de los temas centrales abordados durante el encuentro fue el estado de avance de la Línea Eléctrica de 33 kV, considerada una obra estratégica para la integración energética de la región puneña.

El proyecto tiene como objetivo incorporar a toda la Puna al sistema eléctrico provincial, permitiendo mejorar las condiciones de acceso a la energía y generando nuevas posibilidades para el desarrollo productivo y social de las comunidades alcanzadas. Al igual que el proyecto vial hacia Laguna Blanca, esta obra también es financiada mediante recursos provenientes del fideicomiso minero.

Las autoridades destacaron que la infraestructura energética constituye una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de los pobladores y fortalecer las oportunidades de crecimiento de una región caracterizada por grandes distancias y complejas condiciones geográficas.

Avances concretos en la ejecución de la obra

En la actualidad, los trabajos se concentran en el tramo Barranca Larga-Laguna Blanca, donde se está llevando adelante la colocación de postes necesarios para la futura interconexión.

Dentro de este proyecto ya se alcanzó un avance significativo:

• Finalización de los primeros 12 kilómetros de interconectado entre Villa Vil y Barranca Larga.

• Ejecución de tareas de colocación de postes en el tramo Barranca Larga-Laguna Blanca.

• Objetivo de extender la infraestructura eléctrica hasta la Villa de Antofagasta de la Sierra.

La concreción de estas etapas permitirá avanzar progresivamente hacia una mayor integración de las localidades de la región al sistema eléctrico provincial.

Proyecto "Termas y Lagunas"

Además de las obras vinculadas a la infraestructura vial y energética, la reunión permitió analizar una propuesta destinada a fortalecer el desarrollo turístico del oeste provincial.

En ese marco, el intendente Ramón Gutiérrez manifestó el interés de impulsar el proyecto denominado "Termas y Lagunas", una iniciativa que busca aprovechar los recursos naturales existentes en la región y transformarlos en un motor de crecimiento económico.

La propuesta contempla la creación de un corredor turístico que conecte Villa Vil con el sector de Aguas Calientes, integrando distintos atractivos naturales dentro de un mismo circuito. El proyecto tiene como finalidad poner en valor el potencial termal y paisajístico del área, promoviendo nuevas alternativas para el turismo y generando oportunidades de desarrollo local vinculadas a la actividad.

Perspectivas de desarrollo

La reunión en Casa de Gobierno contó además con la participación de otras autoridades provinciales involucradas en áreas estratégicas para la concreción de los proyectos analizados. Del encuentro participaron:

• El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Mascheroni.

• La ministra de Minería, Teresita Regalado.

• El ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, Eduardo Niederle.

• Otras autoridades provinciales.

La agenda abordada dejó en evidencia el impulso de una serie de iniciativas que apuntan a transformar la infraestructura del norte del departamento Belén. La futura licitación del camino a Laguna Blanca, el avance de la línea eléctrica de 33 kV y el proyecto turístico "Termas y Lagunas" aparecen como acciones complementarias orientadas a mejorar la conectividad, fortalecer los servicios básicos y generar nuevas oportunidades de desarrollo para las comunidades de Villa Vil, Laguna Blanca y toda la región puneña.