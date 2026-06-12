El Gobierno sumó las garrafas al subsidio de gas para los cuarteles de Bomberos Voluntarios

El Gobierno nacional dispuso una ampliación del régimen tarifario especial destinado a los cuarteles de Bomberos Voluntarios, incorporando nuevos alcances en materia de cobertura energética para las entidades que integran el sistema.

La decisión fue formalizada este viernes a través de la Resolución 134 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial, y representa una modificación del esquema vigente con el propósito de adecuarlo a las distintas realidades energéticas existentes en las diferentes regiones del país.

Hasta el momento, el beneficio contemplaba la cobertura total de determinados servicios vinculados al suministro de gas. Con la nueva disposición, el alcance de la asistencia se amplía e incorpora a los cuarteles que dependen del uso de garrafas para desarrollar sus actividades cotidianas. La medida apunta especialmente a garantizar condiciones más equitativas para todas las entidades de Bomberos Voluntarios, independientemente del sistema energético disponible en cada localidad.

Cobertura total para el suministro de gas

La normativa establece que las entidades alcanzadas por el régimen accederán a una bonificación total sobre distintos componentes vinculados al abastecimiento energético.

Según lo dispuesto por la Secretaría de Energía, las instituciones inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios recibirán una bonificación del 100% del costo del gas natural distribuido por redes y del gas licuado de petróleo distribuido por redes.

Además, la cobertura alcanza a las tarifas asociadas a los servicios de transporte y distribución de ambos tipos de combustible. La resolución establece expresamente:

• Bonificación total del precio del gas natural distribuido por redes.

• Bonificación total del precio del gas licuado de petróleo distribuido por redes.

• Cobertura total de las tarifas de transporte y distribución de gas natural.

• Cobertura total de las tarifas de transporte y distribución de GLP por redes.

• Incorporación de las entidades que utilizan GLP envasado para su abastecimiento energético.

De esta manera, el beneficio deja de estar limitado exclusivamente a las modalidades de suministro por red y contempla también situaciones presentes en numerosas localidades del país.

La incorporación de las garrafas al régimen especial

Uno de los cambios más relevantes introducidos por la resolución es la inclusión de las garrafas de gas dentro del esquema de cobertura. A partir de esta ampliación, los cuarteles que utilizan gas licuado de petróleo (GLP) envasado podrán acceder al beneficio previsto por la normativa.

La incorporación responde a una realidad presente en distintas regiones argentinas donde no existe acceso a la red de gas natural y el abastecimiento energético depende exclusivamente del uso de garrafas. Con esta modificación, el Gobierno busca extender la asistencia a aquellos cuerpos de bomberos que enfrentan mayores dificultades para acceder a servicios energéticos convencionales.

No obstante, la normativa establece que la implementación específica de este beneficio será determinada por la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética, organismo que tendrá la responsabilidad de definir los alcances operativos de la medida.

Criterios para la aplicación del beneficio

La resolución indica que será la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética la encargada de establecer los parámetros que regirán la aplicación del subsidio para las garrafas.

Entre los aspectos que deberá considerar se encuentran:

• Criterios de segmentación geográfica.

• Condiciones climáticas.

• Parámetros técnicos que correspondan.

Estos elementos servirán para determinar la forma en que se implementará el beneficio en los distintos puntos del país, atendiendo a las particularidades de cada región y a las necesidades específicas de las entidades alcanzadas.

A quiénes alcanza la ampliación del régimen tarifario

La medida beneficia a las instituciones que forman parte del Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios, ampliando las herramientas de asistencia destinadas al funcionamiento de estas organizaciones. Podrán acceder a la bonificación total:

• Las asociaciones de Bomberos Voluntarios.

• Las federaciones de Bomberos Voluntarios.

• El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina.

• La Fundación Bomberos de Argentina.

Además, la normativa contempla a los inmuebles vinculados a la actividad operativa y administrativa de estas entidades. En este sentido, el beneficio alcanza a:

• Oficinas administrativas que funcionen de manera permanente.

• Cuarteles de Bomberos Voluntarios.

• Destacamentos operativos inscriptos en el Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios.

• Usuarios del servicio identificado como "Servicio General P" de gas natural por redes.

La ampliación del régimen tarifario especial tiene como finalidad reducir los costos que enfrentan los cuerpos de Bomberos Voluntarios para sostener sus actividades diarias.