Adornigate: citan a declarar a la escribana y a las mujeres que le prestaron el dinero

La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, sumó una nueva instancia decisiva con la citación a declarar de las cuatro mujeres que le facilitaron hipotecas para la compra de departamentos.

El fiscal Gerardo Pollicita las convocó para comparecer el jueves 9 y el lunes 13, en el marco de una línea de investigación orientada a reconstruir el circuito financiero que permitió las operaciones inmobiliarias observadas por la Justicia. De acuerdo con la información incorporada al expediente, las personas convocadas habrían otorgado un total de US$300 mil al funcionario a través de hipotecas no bancarias, una modalidad que se convirtió en uno de los ejes centrales del caso.

Las mujeres citadas son Claudia Sbabo, Beatriz Viegas, Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio

Cada una de ellas quedó vinculada a distintas operaciones registrales sobre inmuebles asociados al funcionario.

Las propiedades bajo análisis

Según la información base de la causa, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas fueron quienes permitieron la compra del departamento de la calle Miró, el inmueble donde actualmente reside Adorni.

En paralelo, Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio aparecen como las acreedoras que le otorgaron una hipoteca no bancaria sobre un inmueble de la calle Asamblea, en Caballito.

La Justicia busca determinar las condiciones reales de estas operaciones, los montos involucrados y la correspondencia entre los valores declarados en las escrituras y los precios de mercado. En el caso de Asamblea al 1100, la pesquisa ya tiene documentado un préstamo por US$100 mil, distribuido entre ambas acreedoras.

La declaración clave de la escribana

En paralelo a las citaciones de las cuatro mujeres, este miércoles declarará como testigo la escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster, ante la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, a cargo de Pollicita.

Su testimonio es esperado con especial atención porque fue la profesional que certificó las escrituras de dos propiedades vinculadas al funcionario y no incluidas en su declaración jurada: el departamento del barrio de Caballito y la casa en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz.

La expectativa judicial está centrada en que pueda aportar precisiones sobre:

La certificación de las escrituras

Los valores reales de ambas operaciones

La documentación respaldatoria

La secuencia temporal de las hipotecas y compras

Valores bajo sospecha

Por el momento, la Justicia investiga especialmente por qué el inmueble de Caballito figura con un valor de escritura significativamente menor al que tendría en el mercado. Ese diferencial entre valor escriturado y cotización real es uno de los aspectos que sostiene la hipótesis de inconsistencias patrimoniales dentro del expediente.

Al mismo tiempo, la pesquisa también comenzó a profundizar sobre las visitas realizadas por la escribana a Casa Rosada, registradas al menos siete veces entre julio de 2024 y enero de 2026, otro dato incorporado al análisis del contexto de las operaciones.

Según trascendió públicamente, Nechevenko fue la encargada de certificar las operaciones inmobiliarias del funcionario, incluyendo los dos inmuebles no declarados, por lo que la fiscalía considera que debería estar en condiciones de informar los valores reales tanto del departamento como de la casa.