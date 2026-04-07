Frente a Casa de Gobierno organizaciones reclaman por la baja del "Volver al Trabajo"

En el marco de una jornada nacional, este martes se formaliza una nueva protesta en la Capital catamarqueña, en este caso frente a la Casa de Gobierno, acción impulsada por organizaciones y beneficiarios del programa "Volver al Trabajo". La movilización surge luego del anuncio del Gobierno Nacional de dar de baja el programa, una decisión que, según los manifestantes, afectará de manera directa a miles de familias que dependen de ese ingreso como sostén económico.

La convocatoria local se inscribe en un escenario más amplio, con más de 100 protestas en distintos puntos del país, lo que expone la dimensión nacional del reclamo y la preocupación de los sectores alcanzados por la medida.

Casi 10 mil beneficiarios afectados en la provincia

En el caso de Catamarca, el impacto señalado por las organizaciones es particularmente significativo: casi 10 mil beneficiarios quedarían sin ingresos a partir de la eliminación del programa. El dato fue uno de los ejes centrales de la protesta, ya que los participantes remarcan que la medida golpea sobre familias que utilizaban ese ingreso como complemento indispensable dentro de economías ya fragilizadas. No obstante, los presentes frente a la sede del Ejecutivo provincial no llega al centenar de personas.

En tanto, el reclamo según lo anunciado, apunta directamente a la necesidad de que el Gobierno provincial intervenga para amortiguar las consecuencias sociales de la decisión nacional. Entre los principales pedidos se destaca la intervención urgente de la Provincia, continuidad de la asistencia, sostenimiento de ingresos para las familias y generación de nuevas fuentes de trabajo.

La demanda no se limita a la restitución del beneficio, sino que incorpora la necesidad de políticas activas que permitan absorber a quienes quedarían excluidos.

El salario social complementario

El núcleo de la protesta gira en torno a la eliminación del salario social complementario, componente que funcionaba como refuerzo económico para trabajadores de cooperativas y proyectos productivos.

Ese ingreso representaba un sostén para quienes desarrollaban tareas dentro de esquemas comunitarios, cooperativos o vinculados a unidades productivas, y su supresión es interpretada por las organizaciones como un retroceso directo sobre los sectores más vulnerables. La preocupación se concentra en la pérdida de una herramienta que articulaba asistencia e inserción laboral dentro de experiencias de trabajo colectivo.

Organizaciones de izquierda

En la capital provincial, la protesta estuvo protagonizada por unas cincuenta personas, según la información base, y fue encabezada por el Movimiento Socialista de los Trabajadores y el Partido Obrero.

La concentración inicial se realizó en el Parque de los Niños, desde donde la columna marchó hacia la sede del Ejecutivo provincial. El recorrido buscó visibilizar el conflicto en uno de los puntos institucionales más relevantes de la provincia, reforzando el pedido de intervención política.

Trabajo e ingresos como demandas centrales

Más allá del rechazo a la eliminación del programa, el reclamo incorpora una dimensión estructural vinculada con la falta de fuentes de trabajo genuino.

Por eso, las organizaciones remarcaron que la discusión no pasa únicamente por la continuidad de la asistencia, sino por la necesidad de políticas que generen empleo y contención para quienes hoy dependen de programas sociales.

La protesta frente a Casa de Gobierno dejó así planteado un doble reclamo: la defensa inmediata de los ingresos y la apertura de respuestas de fondo para un universo de casi 10 mil beneficiarios en Catamarca que hoy observan con preocupación la posible pérdida de su principal sostén económico.