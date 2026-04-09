Adornigate: la explicación de la escribana sobre la compra de departamentos del funcionario

La escribana Adriana Nechevenko se presentó este jueves en Comodoro Py por segundo día consecutivo, en el marco de las actuaciones vinculadas a la compra de departamentos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Durante esta nueva comparecencia, la profesional volvió a ofrecer precisiones sobre la estructura utilizada en la operación inmobiliaria, luego de que surgieran interrogantes respecto del mecanismo de financiamiento aplicado en la adquisición de los inmuebles.

Según se desprende de sus declaraciones públicas, Nechevenko buscó despejar una de las interpretaciones que circuló sobre el caso: negó que la compra hubiera involucrado a "dos personas que le prestaron plata" al funcionario. Por el contrario, afirmó que fue el propio Adorni quien llevó a las vendedoras de los inmuebles, en una operación que, según su explicación, se ajustó a una modalidad habitual dentro del mercado inmobiliario.

La figura de la "hipoteca por saldo de precio"

La explicación central brindada por la escribana se apoyó en la figura de la hipoteca por saldo de precio, mecanismo que describió en una entrevista concedida al streaming de Infobae. Allí señaló: "Se trató de una hipoteca por saldo de precio, donde se entrega un monto inicial y el resto se paga en un plazo de un año, según lo acordado entre las partes".

A partir de esa definición, detalló el funcionamiento de la operación:

Entrega de un monto inicial

Saldo restante pactado entre comprador y vendedor

Plazo de pago fijado en un año

Condiciones definidas por acuerdo entre las partes

En su descripción, Nechevenko explicó que cuando una persona quiere adquirir un inmueble, entrega una suma inicial inferior al monto total de la operación, mientras que el resto queda sujeto a pago dentro del plazo convenido.

Este esquema, sostuvo, fue el que se utilizó en la compra de los departamentos del funcionario.

Sin cuotas, pero con plazo de cancelación

Otro de los puntos sobre los que avanzó la escribana fue la diferencia entre la existencia de un plazo y la idea de un sistema de cuotas. Según precisó, "nunca hubo cuota", aunque sí existió "un plazo de pago", que en este caso fue establecido en un año.

La aclaración buscó puntualizar que el mecanismo no implicó pagos mensuales preestablecidos, sino un vencimiento acordado para la cancelación del saldo pendiente dentro del período fijado entre las partes.

De este modo, la estructura financiera de la operación, según la versión de la escribana, quedó compuesta por:

Pago inicial al momento de la compra

Saldo diferido

Vencimiento total a un año

Sin esquema de cuotas periódicas

La afirmación sobre la ausencia de intereses

Nechevenko también enfatizó otro aspecto central de la operatoria: aseguró que el acuerdo fue "realmente sin interés". La profesional sostuvo que el saldo pendiente no generaba recargos financieros durante el plazo estipulado, y añadió que incluso, una vez firmado el acuerdo, las partes podían introducir modificaciones.

En ese sentido, explicó que comprador y vendedor podían eventualmente pactar una prórroga y cambiar algunos términos, siempre dentro del marco del acuerdo privado alcanzado entre ambos.

Los puntos remarcados por la escribana fueron:

No hubo préstamo de terceros

La operación fue una hipoteca por saldo de precio

El plazo fue de un año

No se aplicaron intereses

Podía existir prórroga por acuerdo entre partes

Con esta exposición, la escribana volvió a sostener la legalidad formal del mecanismo utilizado en la compra de los departamentos de Manuel Adorni, en una jornada en la que su presencia en Comodoro Py volvió a colocar el caso en el centro de la atención judicial y política.