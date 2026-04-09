Adornigate: piden levantar el secreto bancario en la causa por enriquecimiento ilícito

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Julieta Bettina Angeletti, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py.

La medida representa un paso central dentro del expediente, ya que apunta a profundizar el análisis de la situación patrimonial y financiera de ambos. El objetivo es habilitar a los investigadores a reconstruir con precisión la evolución de sus bienes, contrastar esa información con lo declarado ante los organismos de control y determinar si existen elementos que expliquen las operaciones actualmente bajo estudio.

El pedido incluye acceso a un amplio universo de datos financieros y fiscales, entre ellos:

Movimientos de cuentas bancarias

Constitución de plazos fijos

Créditos y préstamos

Consumos con tarjetas

Depósitos registrados

Posibles vinculaciones con billeteras virtuales

Información fiscal y patrimonial ante ARCA

En paralelo, la fiscalía también requirió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) los registros oficiales sobre la situación fiscal y patrimonial de Adorni y Angeletti. La finalidad de ese requerimiento es obtener documentación que permita verificar ingresos, bienes declarados y movimientos financieros dentro del período que se encuentra bajo análisis judicial.

El departamento en Caballito, eje del expediente

El punto neurálgico de la causa es la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, concretada el 18 de noviembre de 2025, por un valor declarado de 230 mil dólares.

La operación despertó la atención de la fiscalía no sólo por el monto involucrado, sino por la ingeniería financiera utilizada para concretarla. Según consta en los registros del expediente, la compraventa se realizó con una hipoteca por 200 mil dólares otorgada por las propias vendedoras del inmueble, bajo un esquema particular: sin interés y con un plazo de devolución de un año.

Ese mecanismo fue encuadrado como una compraventa con saldo de precio financiado, modalidad que fue ratificada por la escribana interviniente, Adriana Mónica Nechevenko.

Durante su declaración, la profesional sostuvo que "no hubo préstamos de dinero, así, en efectivo, no hubo", y remarcó que se trató de "una operación normal", sin detectar irregularidades en la instrumentación del acto.

La lógica económica del acuerdo, bajo la lupa

Pese a esa explicación, la fiscalía mantiene bajo estudio la lógica económica de la financiación, particularmente por un aspecto que aparece como uno de los puntos más sensibles: la ausencia de intereses en una operación por 200 mil dólares a devolver en doce meses.

Ese elemento es uno de los fundamentos que sostiene el nuevo pedido de levantamiento del secreto fiscal y bancario. La intención es determinar si los movimientos registrados en cuentas, consumos, depósitos o eventuales activos financieros permiten explicar la operatoria dentro del patrimonio del funcionario.

En términos investigativos, el acceso a esa documentación busca establecer si la estructura utilizada para la compra del inmueble guarda correlación con la capacidad económica declarada por Adorni y Angeletti.

Más operativos

La medida se suma a una serie de diligencias que se aceleraron en las últimas horas dentro del expediente. Entre ellas figuran:

Operativos en sucursales de la inmobiliaria que intervino en la operación

que intervino en la operación Citaciones a diversos testigos vinculados con la compraventa

vinculados con la compraventa Convocatoria a Pablo Martín Feijoo , identificado como la persona que realizó la reserva del inmueble

, identificado como la persona que realizó la Requerimiento para que Feijoo se presente con su teléfono celular

La investigación, además, se expande hacia otro frente patrimonial. La Justicia prevé citar a un nuevo testigo para indagar específicamente sobre obras realizadas en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá.

Ese inmueble aparece vinculado a Julieta Bettina Angeletti y forma parte del conjunto de operaciones inmobiliarias que los investigadores buscan examinar de manera integral, con el fin de reconstruir la totalidad de la evolución patrimonial del matrimonio.