Adornigate suma un nuevo foco de polémica por su estadía en Bariloche

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, vuelve a quedar en el centro de la polémica tras trascender un nuevo viaje familiar de alto costo, esta vez a San Carlos de Bariloche, donde se habría alojado en el exclusivo Llao Llao Hotel & Resort durante un fin de semana largo.

Según se informó, la estadía se produjo a pocos meses de haber asumido funciones, en un contexto en el que ya se habían conocido otros viajes de elevado costo. En este caso, el gasto estimado solo en alojamiento superaría los seis mil dólares, sin incluir:

Cuatro pasajes de avión

Consumos gastronómicos dentro del hotel

El dato refuerza el eje de cuestionamientos sobre el nivel de gastos personales del funcionario y su correspondencia con los ingresos declarados.

Un hotel de lujo en el centro de la controversia

El escenario elegido para la estadía no es menor. El Llao Llao es considerado uno de los hoteles más exclusivos del país, ubicado en la península del mismo nombre, en un entorno natural privilegiado entre lagos y montañas. El establecimiento se caracteriza por:

Infraestructura de alta gama

Servicios premium como spa, golf y piscina climatizada

Ubicación estratégica en un entorno turístico de elite

En ese marco, el gasto atribuido al viaje adquiere mayor relevancia por tratarse de uno de los destinos más costosos del turismo nacional.

Un antecedente reciente: el viaje a Aruba

La polémica por el viaje a Bariloche se suma a otro episodio que ya se encuentra bajo investigación judicial: el viaje familiar de Adorni a la isla de Aruba. La Justicia confirmó que el funcionario viajó junto a su esposa y sus dos hijos entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025, utilizando la aerolínea LATAM Airlines. El itinerario incluyó escalas en Perú y Ecuador antes de arribar al destino final.

En cuanto a los costos, la investigación determinó que:

Cada pasaje tuvo un valor de 1.450 dólares

El total del grupo familiar ascendió a 5.800 dólares

El pago se realizó en dólares y en efectivo

El alojamiento en Aruba aún continúa bajo análisis judicial, ya que se busca determinar si la familia se hospedó en el hotel Tamarijn Aruba, un resort all inclusive con costos cercanos a los 1.000 dólares por noche por persona, según estimaciones.

Investigación judicial y medidas en curso

El viaje al Caribe se enmarca en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, impulsada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien investiga la evolución patrimonial del funcionario.

Como parte de la pesquisa, la Justicia dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y su entorno familiar, con el objetivo de reconstruir el origen de los fondos utilizados en estos viajes. Entre los puntos clave de la investigación se encuentran:

Origen de los pagos realizados en efectivo

Compatibilidad entre gastos e ingresos declarados

Detalle de consumos durante los viajes

La causa también busca integrar estos gastos con otros movimientos, inversiones y viajes realizados por el funcionario.

Un patrón bajo observación

La aparición de un nuevo viaje de alto costo, como el realizado en Bariloche, se inscribe en un contexto más amplio de análisis sobre el patrimonio del jefe de Gabinete. La reiteración de episodios vinculados a gastos significativos refuerza el interés judicial y mediático sobre su situación.

En este escenario, los viajes —tanto dentro del país como al exterior— pasan a ser elementos centrales para evaluar la consistencia entre el nivel de vida del funcionario y sus declaraciones patrimoniales.