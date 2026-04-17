Minería sancionó a Zijin-Liex con una multa de $254 millones por el derrame de salmuera

El Ministerio de Minería resolvió sancionar a la empresa LIEX S.A., concesionaria del proyecto de litio Tres Quebradas, tras el incidente ocurrido el 25 de marzo de 2026 en el paraje Chaschuil, sobre la Ruta Nacional 60. La medida establece la responsabilidad administrativa de la firma por negligencia en el transporte de sustancias y la violación de normas de seguridad minera.

La resolución, firmada por la ministra Teresita Regalado, impone una multa de $254.126.687,69, junto con un apercibimiento formal por incumplimientos en materia de seguridad, salubridad y protección ambiental.

El monto deberá ser abonado en un plazo de siete días hábiles y será destinado al fideicomiso minero, con el objetivo de asegurar criterios de eficiencia, trazabilidad y control en su gestión.

Apertura de un sumario y continuidad de la investigación

Además de la sanción económica, la resolución dispone la apertura de un sumario administrativo para profundizar la evaluación de las consecuencias del hecho y determinar posibles sanciones adicionales.

Esta instancia permitirá analizar con mayor detalle las infracciones detectadas y definir si corresponden nuevas medidas contra la empresa, en función de la gravedad de los incumplimientos verificados.

Fallas operativas y negligencia comprobada

El conjunto de informes técnicos elaborados por distintas áreas del Ministerio de Minería coincidió en señalar la existencia de negligencia operativa por parte de LIEX S.A.

Entre las principales irregularidades detectadas se destacan:

Exceso de velocidad del vehículo involucrado en el transporte

involucrado en el transporte Ausencia de kits antiderrames

Falta de capacitación del personal para actuar ante contingencias

para actuar ante contingencias Deficiencias en la caracterización de las sustancias transportadas

Estos elementos fueron documentados en el Informe Interno N.º 12/2026 de la Dirección de Policía Minera, que identificó fallas críticas en la prevención y estableció los parámetros técnicos para la aplicación de sanciones.

Evaluación ambiental

A pesar de la gravedad de las fallas operativas, los informes técnicos coincidieron en que el impacto ambiental del incidente fue limitado y recuperable.

El Informe Técnico de Inspección del Departamento Laboratorio, elaborado el mismo 25 de marzo, describió las características del derrame y el área afectada, mientras que el Departamento de Geoquímica Ambiental aportó resultados del monitoreo de agua realizado el 26 de marzo.

Estos estudios se integraron con el análisis del Índice de Calidad de Agua, herramienta utilizada para determinar el grado de alteración ambiental. Las conclusiones generales indican que el evento tuvo las siguientes características:

Impacto espacialmente acotado

Carácter transitorio

Condición reversible

Mitigación técnica efectiva

Asimismo, se determinó que no hubo afectación permanente de componentes ambientales sensibles ni generación de pasivos ambientales persistentes.

Verificaciones in situ y tareas de remediación

El análisis técnico se completó con inspecciones en el lugar realizadas los días 30 de marzo y 6 de abril, a cargo del Departamento de Evaluación de Programas Especiales. Estas verificaciones incluyeron:

Registro fotográfico del área afectada

Evaluación de la evolución del sitio intervenido

Control de las tareas de remediación

Los resultados permitieron constatar la efectividad de las acciones implementadas para mitigar el impacto, reforzando la conclusión de que el daño ambiental fue contenido.

Un transporte autorizado, pero con incumplimientos

Desde la Secretaría de Desarrollo Minero se aclaró que el transporte de las sustancias se realizaba con las autorizaciones correspondientes, aunque esto no exime a la empresa de las responsabilidades derivadas de los incumplimientos detectados.

La investigación determinó que, pese a contar con habilitación, la firma incurrió en fallas concretas en los protocolos de seguridad, lo que derivó en el incidente.

Compromiso estatal y control de la actividad

A partir de este caso, el Ministerio de Minería reafirmó su compromiso de garantizar el cumplimiento estricto de la normativa vigente y de promover una actividad minera responsable. El enfoque oficial apunta a:

Prevenir riesgos operativos

Corregir desvíos en los procesos productivos

Resguardar los recursos naturales

La sanción aplicada a LIEX S.A. se inscribe en esa línea, marcando un precedente en materia de control y fiscalización.