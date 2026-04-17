Fiambalá: aseguran la recuperación del recurso hídrico tras el vuelco de salmuera

El Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente dio a conocer el estado actual de los recursos hídricos afectados por el vuelco de un camión con salmuera de litio, ocurrido el pasado 25 de marzo sobre la Ruta Nacional 60, a la altura del kilómetro 66, en proximidades de Fiambalá.

El hecho generó preocupación por su posible impacto ambiental, particularmente en la vertiente Los Cangrejos y el Río Guanchín, dos puntos clave del sistema hídrico de la zona. Frente a esta situación, se activaron de inmediato protocolos de seguridad y mitigación, orientados a contener el derrame y evitar consecuencias mayores.

Medidas de contención y protección del recurso

Una de las primeras acciones implementadas fue el bloqueo preventivo del cauce de la vertiente Los Cangrejos, con el objetivo de impedir la propagación de la solución hipersalina y reducir el riesgo de contaminación. En paralelo, y en coordinación con los pobladores locales, se dispusieron medidas alternativas para garantizar el uso del recurso hídrico en la zona. Entre ellas:

Habilitación de un trazado alternativo de escurrimiento del agua

Aseguramiento de la provisión de agua para animales

Desvío controlado hacia la desembocadura en el río Guanchín

Estas acciones permitieron sostener el equilibrio entre la emergencia ambiental y las necesidades de las comunidades locales.

Tareas de remediación en el lugar del vuelco

El operativo de remediación incluyó una serie de intervenciones técnicas orientadas a eliminar el material contaminante y evitar su infiltración en el suelo. Las principales tareas realizadas fueron la extracción mecánica del fluido derramado mediante una bombal, el traslado del material en camiones cisterna hacia su deposición final y la remoción del suelo impactado para prevenir filtraciones.

Estas acciones se desarrollaron en el área directa del incidente, con el objetivo de neutralizar los efectos inmediatos del derrame.

Evaluación técnica del impacto ambiental

Para determinar el alcance del impacto, se llevaron a cabo análisis físico-químicos en distintos puntos de la vertiente y del río Guanchín. Los resultados iniciales evidenciaron un impacto negativo en la vertiente Los Cangrejos, específicamente en el punto del vuelco y su área cercana. Sin embargo, tras la ejecución de las tareas de remediación, los valores alterados comenzaron a normalizarse.

Según el informe oficial, los parámetros medidos:

Se restituyeron casi a su condición original en la vertiente

en la vertiente No mostraron alteraciones en el río Guanchín

En este último caso, tanto aguas arriba como aguas abajo del lugar del incidente, no se registraron cambios en las condiciones del cauce, lo que indica que el impacto no se extendió a este sistema.

Recuperación del recurso hídrico

El balance general de los estudios técnicos señala que el sistema hídrico afectado ha logrado una recuperación casi total de su condición natural. Este resultado se sustenta en la combinación de medidas preventivas, tareas de remediación y monitoreo ambiental, que permitieron controlar el evento y limitar su alcance.

La información difundida por el Ministerio destaca que el impacto fue contenido en el área inmediata del derrame y que las acciones implementadas resultaron efectivas para revertir las alteraciones detectadas.

Monitoreo continuo y control a largo plazo

A pesar de los resultados positivos, las autoridades confirmaron que se mantendrá un esquema de monitoreo continuo en la zona afectada. El objetivo de este seguimiento es:

Garantizar la estabilidad del ecosistema

Verificar la evolución de los parámetros ambientales

Asegurar la protección de los recursos naturales

Este control sostenido permitirá contar con información actualizada sobre el estado del recurso hídrico y actuar de manera preventiva ante cualquier eventualidad.