El SMN hará un apagón informativo: qué implica la medida y cuánto durará

Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional llevarán adelante un apagón meteorológico nacional el próximo viernes 24 de abril, en respuesta a los 140 despidos concretados este jueves. La medida implicará la suspensión total de la difusión de pronósticos y alertas oficiales entre las 5 y las 12, generando un vacío informativo en un área considerada clave para múltiples actividades.

El cese de actividades alcanzará a todos los canales habituales del organismo, incluidas sus plataformas digitales, lo que implica que durante ese lapso no habrá acceso a datos oficiales sobre el estado del tiempo ni a sistemas de alerta temprana.

Según explicaron delegados gremiales, la decisión busca visibilizar el impacto que los recortes pueden tener en el funcionamiento del organismo y, en consecuencia, en la calidad del servicio que brinda a la sociedad.

Reclamo por despidos y condiciones laborales

El detonante de la medida fue la reciente reducción de personal, con la baja de 140 contratos, lo que encendió las alarmas entre los trabajadores. Desde el organismo señalaron que el reclamo no se limita a una cuestión laboral, sino que pone en discusión la capacidad operativa del sistema meteorológico nacional.

En ese contexto, remarcaron que la información que produce el SMN no es accesoria, sino fundamental para el funcionamiento de múltiples áreas de la vida cotidiana y productiva. Las trabajadoras del organismo enfatizaron que la falta de datos compromete directamente la calidad del servicio, afectando la elaboración de pronósticos y el desarrollo de alertas confiables.

La centralidad de los datos meteorológicos

Uno de los ejes centrales del reclamo es la importancia de la información generada por el SMN. Desde el organismo subrayaron que los datos meteorológicos constituyen la base de todo el sistema de pronósticos y alertas, y que cualquier interrupción o deterioro en su producción tiene consecuencias directas.

Entre los aspectos señalados, destacaron que la información climática impacta en:

La vida cotidiana de la población

La producción agropecuaria

La navegación

Los vuelos y la actividad aeronáutica

En ese sentido, advirtieron que la falta de datos no solo afecta la precisión de los pronósticos, sino también la capacidad de anticipar eventos que pueden representar riesgos.

Consecuencias del recorte y advertencias

Los trabajadores alertaron que la reducción de recursos humanos podría tener efectos inmediatos en el funcionamiento del organismo. Según indicaron, el recorte de contratos compromete la capacidad operativa en el corto plazo, lo que podría traducirse en una merma en la calidad y continuidad del servicio.

Además, remarcaron que el apagón del 24 de abril no necesariamente será una medida aislada. En declaraciones a LN+, advirtieron: "Si no se revierte esta situación, no solamente continuaremos con el paro del 24, sino con distintos paros".

Esta advertencia abre la posibilidad de un escenario de conflicto prolongado, con nuevas interrupciones en la prestación del servicio meteorológico.

Un hecho excepcional en la historia del SMN

Desde el organismo subrayaron el carácter inédito de la medida. Según explicaron, el SMN no había recurrido anteriormente a un apagón informativo de estas características, lo que da cuenta de la gravedad del conflicto actual.

La decisión de suspender la difusión de información oficial durante varias horas refleja un punto de tensión significativo entre los trabajadores y las autoridades, en un contexto marcado por los despidos y la incertidumbre sobre el futuro del organismo.

Impacto en la sociedad y actividades productivas

El apagón previsto para el 24 de abril tendrá consecuencias directas en amplios sectores, que durante siete horas no contarán con información oficial sobre el estado del tiempo.

En un escenario donde las alertas tempranas cumplen un rol clave en la prevención de riesgos y la planificación, la ausencia de datos puede afectar tanto a actividades económicas como a decisiones cotidianas.

La medida pone en evidencia la dependencia estructural de distintos sectores respecto de la información meteorológica y plantea interrogantes sobre el impacto de los recortes en un servicio considerado esencial a nivel nacional.