Advierten sobre el impacto de la caída económica en los municipios de Catamarca

El secretario de Asuntos Municipales de la Provincia, Nicolás Verón, advirtió que el actual escenario económico está teniendo consecuencias directas en la capacidad financiera de los municipios de Catamarca. Según explicó el funcionario, la caída de la actividad económica y la disminución de los recursos coparticipables están generando un contexto complejo para las administraciones locales.

Verón señaló que el deterioro económico no solo impacta en las economías familiares, sino también en la estructura financiera de los gobiernos municipales, que dependen en gran medida de los ingresos provenientes de la coparticipación.

"El proceso inflacionario no solo deteriora el poder adquisitivo de los trabajadores; también golpea con fuerza las finanzas de los gobiernos locales", expresó el funcionario.

En ese sentido, remarcó que la situación obliga a muchas comunas de Catamarca a replantear la forma en que administran sus recursos. Así como miles de familias deben reorganizar sus gastos para llegar a fin de mes, los municipios también enfrentan el desafío de gestionar presupuestos cada vez más ajustados.

La caída de la recaudación y su efecto en la coparticipación

Uno de los principales factores que explican esta situación es la dependencia de los municipios respecto a los fondos que provienen de la coparticipación nacional y provincial.

Verón explicó que la coparticipación municipal está directamente vinculada a la recaudación fiscal, por lo que la retracción económica provoca una merma significativa en los ingresos que reciben las administraciones locales.

Entre los puntos centrales señalados por el funcionario se destacan:

Disminución de la recaudación nacional y provincial, lo que impacta en los fondos coparticipables.

Reducción de los recursos disponibles para los municipios, que deben sostener servicios y obras con menor financiamiento.

Mayor presión sobre la gestión local, que debe administrar con prudencia presupuestos más limitados.

Según indicó Verón, este fenómeno tiene consecuencias concretas en cada localidad de la provincia. La reducción de ingresos no se limita a los niveles más altos del Estado, sino que termina impactando en la gestión cotidiana de los municipios.

"Las decisiones económicas que se toman a nivel nacional tienen consecuencias concretas en cada pueblo y en cada ciudad. Cuando cae la recaudación, no solo se resienten las cuentas de la Nación o de la Provincia: también se ven afectados los servicios, las obras y las políticas públicas que sostienen los municipios", explicó.

El rol de los intendentes en un escenario complejo

Frente a este panorama, el secretario de Asuntos Municipales remarcó que la responsabilidad de los intendentes será determinante para atravesar el contexto actual.

De acuerdo con Verón, la gestión municipal deberá enfocarse en la prudencia administrativa y la eficiencia en el manejo de los recursos públicos, priorizando aquellas políticas que respondan a las necesidades más urgentes de la población.

"En un escenario complejo como el actual, gobernar exige cuidar cada peso y priorizar las verdaderas necesidades de la gente", afirmó.

El desafío, según indicó el funcionario, pasa por sostener el funcionamiento de los municipios y garantizar la continuidad de los servicios esenciales en cada ciudad y pueblo de Catamarca, incluso en un contexto de recursos limitados.

Transparencia y administración responsable del gasto

En este marco, Verón también adelantó que el Gobierno de la Provincia impulsará herramientas orientadas a fortalecer la transparencia y la administración responsable del gasto público municipal.

El objetivo, explicó, será acompañar a los municipios en la implementación de mecanismos que permitan mejorar la gestión de los recursos y evitar que se generen estructuras de costos difíciles de sostener en el tiempo.

Entre los ejes planteados por el funcionario se destacan:

Mayor transparencia en el uso de los recursos municipales.

Mejores prácticas de administración del gasto público.

Prevención de estructuras de costos que resulten insostenibles para las economías municipales.

"Vamos a trabajar para garantizar mayor transparencia en el uso de los recursos y evitar que se generen estructuras de costos que luego resulten insostenibles para las economías municipales", concluyó.