Aeropuertos Argentina invertirá US$ 1.500 millones y renovará el Aeropuerto Felipe Varela

Aeropuertos Argentina presentó los detalles de un ambicioso programa de inversiones que contempla desembolsos por US$ 1.500 millones entre 2027 y 2031, destinados a ampliar y renovar la infraestructura aeroportuaria en distintos puntos del país. La iniciativa incluye intervenciones en terminales, pistas, calles de rodaje, plataformas de estacionamiento de aeronaves y sistemas de balizamiento, con el objetivo de acompañar el crecimiento previsto del transporte aéreo.

La empresa, que administra 35 aeropuertos argentinos, enmarcó este paquete de obras dentro de un programa de largo plazo estimado en US$ 7.500 millones, al que definió como "la inversión más importante de la historia argentina".

La planificación fue explicada por Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina, y Lucas Pérez Monsalvo, director de Infraestructura, quienes señalaron que las inversiones buscan adecuar la capacidad de las instalaciones a la evolución de la demanda de pasajeros y operaciones aéreas.

Según las proyecciones de la compañía, el tráfico aéreo podría aumentar un 114% durante los próximos 40 años. Frente a ese escenario, la estrategia apunta a ampliar los espacios disponibles para recibir vuelos, mejorar las condiciones de circulación de los pasajeros y modernizar las terminales para responder al incremento previsto de la actividad.

Los directivos plantearon que las obras deben avanzar en consonancia con "lo que va creciendo el tráfico en Argentina". Bajo esa premisa, el programa combina intervenciones en los principales aeropuertos del país con proyectos específicos para las terminales del interior, entre ellas la de Catamarca.

La renegociación del contrato y las inversiones

El programa de obras se apoya en una renegociación del contrato de concesión que el Gobierno de Javier Milei aprobó en septiembre. La administración nacional argumentó que la pandemia de COVID-19 alteró el equilibrio económico del acuerdo, al tratarse de una situación "extraordinaria, exógena, imprevisible e inevitable".

El impacto sobre la actividad aeroportuaria quedó reflejado en los ingresos de la concesión y en el movimiento internacional de pasajeros. Durante 2020, los ingresos cayeron un 60% respecto de 2019, mientras que el tráfico internacional se desplomó un 76%.

Ante ese escenario, el Gobierno planteó una solución para recomponer el equilibrio económico del contrato mediante una combinación de medidas: la extensión de la concesión, la incorporación de nuevas inversiones y modificaciones en el esquema tarifario.

En ese marco, la actualización de las tarifas correspondientes a los aeropuertos alcanzados por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) fue publicada este mismo viernes.

La renegociación constituye así uno de los componentes del esquema financiero que permitirá desarrollar las obras previstas. El plan de inversiones se distribuye entre las grandes terminales de Buenos Aires y los aeropuertos del interior, con intervenciones que incluyen ampliaciones edilicias, renovación de infraestructura operativa y actualización tecnológica.

Ezeiza concentrará el mayor desembolso

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza será el principal receptor de fondos dentro del programa, con una inversión estimada de US$ 794 millones. La obra central será una nueva terminal de arribos internacionales, a la que se sumarán intervenciones en la terminal doméstica, la construcción de un edificio conector y la incorporación de nuevos espacios comerciales y gastronómicos.

El proyecto también contempla ampliar las plataformas destinadas al estacionamiento de aeronaves y ejecutar trabajos de rehabilitación en pistas y calles de rodaje. La reorganización de los edificios y la expansión de las instalaciones buscan elevar la capacidad del aeropuerto hasta 25 millones de pasajeros por año.

Otro componente del plan estará destinado al área de cargas, que contará con una inversión estimada de US$ 35 millones para ampliar sus instalaciones.

En paralelo, se realizarán trabajos en el denominado lado aire, es decir, el sector aeroportuario por el que se desplazan y operan los aviones. Las tareas incluyen la rehabilitación de calles de rodaje, bacheo, intervenciones en la plataforma de cargas y mejoras en los sistemas eléctricos del balizamiento aeroportuario.

Estas obras forman parte de un programa que busca incrementar la capacidad operativa de Ezeiza y adecuar sus instalaciones a las necesidades proyectadas para las próximas décadas.

Aeroparque sumará nuevas posiciones de embarque

El Aeroparque Jorge Newbery contará con una inversión aproximada de US$ 200 millones. La intervención principal será la construcción de un nuevo sector de embarque para vuelos de cabotaje en el extremo sur del aeropuerto. El proyecto prevé incorporar seis posiciones de contacto y cinco nuevas mangas de embarque, con el propósito de ampliar los espacios disponibles para atender las operaciones y organizar el movimiento de pasajeros.

Las obras también alcanzarán las áreas de control de vuelos internacionales, los sectores de check-in y los espacios destinados al retiro de equipaje.

En términos de superficie, se proyecta construir alrededor de 14.500 metros cuadrados y renovar otros 3.100 metros cuadrados. La combinación de nuevas instalaciones y remodelaciones permitirá reorganizar diferentes sectores de la terminal, dentro de un programa orientado a mejorar su capacidad de atención.

Más de US$ 500 millones para los aeropuertos del interior

Una parte central del programa estará destinada a las terminales ubicadas fuera de Buenos Aires. La planificación contempla US$ 506 millones para los aeropuertos del interior entre 2027 y 2031, con obras de ampliación y renovación en 33 terminales administradas por la compañía.

Entre los aeropuertos incluidos se encuentra el Aeropuerto Felipe Varela de Catamarca, junto con las terminales de Bariloche, Córdoba, Esquel, Iguazú, La Rioja, Mendoza, Paraná, Posadas, Puerto Madryn, Río Cuarto, San Luis, Santiago del Estero y Viedma.

El plan contempla intervenciones sobre aproximadamente 35.000 metros cuadrados, además de trabajos en pistas, calles de rodaje y sistemas de balizamiento. También se proyecta rehabilitar pistas en Córdoba, Iguazú y Malargüe, así como reemplazar balizas halógenas por tecnología LED en seis aeropuertos.

La inclusión de Catamarca en la lista de terminales alcanzadas confirma que el aeropuerto provincial forma parte de la planificación de renovación de la infraestructura del interior. Sin embargo, los datos difundidos no detallan el monto específico asignado al Felipe Varela ni las obras particulares que se ejecutarán allí.

La distribución de los recursos entre las terminales dependerá de las necesidades de infraestructura y de las condiciones económicas y financieras durante el período de ejecución.

Córdoba, Mendoza y Bariloche, entre las prioridades

Dentro de las terminales del interior, Córdoba, Mendoza y Bariloche aparecen entre las prioridades por el volumen de pasajeros que concentraron durante 2025. El aeropuerto cordobés superó los 3,26 millones de pasajeros, mientras que Mendoza y Bariloche registraron alrededor de 2,6 millones cada uno.

Pérez Monsalvo estimó que se destinarán "entre US$ 20 y 25 millones a cada aeropuerto", dentro de los US$ 506 millones previstos para las terminales del interior. No obstante, advirtió que la distribución podría modificarse según la evolución del mercado y las condiciones económicas y financieras del país durante esos cinco años.

En Mendoza, la compañía confirmó una ampliación de la superficie de la terminal. El edificio pasará de sus actuales 13.000 metros cuadrados a un total de 14.000 metros cuadrados, luego de remodelar 2.100 metros cuadrados y construir otros 1.400.

La proyección es aumentar un 30% la capacidad del aeropuerto y habilitar la operación simultánea de hasta siete vuelos. Los trabajos incluirán la ampliación de las salas de embarque nacionales e internacionales, la incorporación de nuevos puestos de inspección y equipos de rayos X, espacios VIP, puertas de embarque y áreas accesibles. También se prevén mejoras en los servicios gastronómicos y comerciales y en las oficinas de organismos como Migraciones y Aduana.

En Córdoba, por su parte, se proyecta sumar 4.300 metros cuadrados a los 19.700 existentes. Esta ampliación se agregará a otra inaugurada en 2016 y contempla renovar los sectores de check-in, reorganizar los flujos de pasajeros, incorporar nuevas puertas de embarque y ampliar las salas de espera.

El proyecto también prevé incorporar tecnología para los controles de seguridad, Migraciones y la inspección de equipaje. A esas intervenciones se suman dos obras relevantes para la infraestructura operativa: la repavimentación de la pista 18-36 y la rehabilitación de una plataforma secundaria.

Obras en marcha por más de US$ 300 millones

Aunque el programa principal corresponde al período 2027-2031, Aeropuertos Argentina ya tiene más de US$ 300 millones en obras en ejecución. Los trabajos abarcan unos 37.000 metros cuadrados en las terminales de Tucumán, Salta, San Rafael, Formosa y Resistencia. Allí se realizan ampliaciones y renovaciones destinadas a adecuar la infraestructura al movimiento de pasajeros.

El cronograma previsto establece que estas intervenciones finalicen entre marzo y mayo de 2027.

En paralelo, Ezeiza concentra las tareas sobre pistas, calles de rodaje, plataformas y sistemas eléctricos de balizamiento, con trabajos orientados a mantener y mejorar las condiciones operativas del aeropuerto.