La Asamblea Departamental por el Agua de El Alto, junto con vecinos y vecinas de El Alto y Ancasti, denunciaron la existencia de 17 perforaciones mineras realizadas de manera "clandestina durante 2017" en sectores que, según señalaron, se encuentran protegidos por la Ley de Bosques y corresponden a campos privados.

De acuerdo con la denuncia difundida por las asambleas, las intervenciones se llevaron adelante sin autorización y sin que la comunidad recibiera aviso por parte del Ministerio de Minería y de las empresas privadas involucradas. Los integrantes de la organización sostuvieron que los trabajos afectaron napas profundas de agua y que esa intervención representa un daño irreversible para el ecosistema.

La presentación también está vinculada con la intención de retomar los estudios en la zona y avanzar con nuevas perforaciones para explotar las sierras. Frente a esa posibilidad, las asambleas de El Alto y Ancasti expresaron una posición de rechazo y remarcaron que no existe licencia social para continuar con el proyecto.

En ese sentido, advirtieron que cualquier avance sin el consentimiento de la comunidad constituiría, según su postura, un ecocidio. La denuncia reúne así dos planteos centrales: por un lado, el reclamo por las perforaciones que aseguran que fueron ejecutadas en 2017 sin consulta ni autorización; por otro, la oposición a que se retomen los estudios y se realicen nuevas intervenciones en el territorio.

La recorrida por los lugares intervenidos

El relevamiento se desarrolló durante la 4ª asamblea, en la que participaron 30 integrantes de la comunidad que se reunieron en Río Grande. Los vecinos llegaron al lugar a caballo, caminando y en vehículos, con el objetivo de verificar directamente en el territorio las intervenciones que calificaron como clandestinas, fraudulentas y realizadas a espaldas del pueblo.

La jornada estuvo dedicada a recorrer cada uno de los sectores donde se encuentran las 17 perforaciones. Los participantes caminaron hasta cada punto para observar las intervenciones y reunir registros que permitieran documentar lo encontrado.

Durante el recorrido, la comunidad tomó fotografías, videos y audios. Ese material, según explicaron, busca dejar constancia del daño que consideran oculto en su territorio y aportar documentación sobre las características de las perforaciones.

La actividad no se limitó a identificar los lugares donde se realizaron los trabajos. También procuró reunir elementos concretos para dimensionar la profundidad de los pozos y la posible afectación de las reservas subterráneas de agua. En ese marco, uno de los episodios que destacaron los integrantes de la asamblea fue la comprobación de que las perforaciones alcanzaron napas profundas.

Rechazo a nuevas perforaciones

La denuncia adquiere una dimensión adicional ante la posibilidad de que se retomen los estudios en las sierras. Según expresaron las asambleas, actualmente existe la intención de continuar con esas tareas y realizar nuevas perforaciones para avanzar con la explotación del territorio.

Frente a ese escenario, los vecinos de El Alto y Ancasti manifestaron que no permitirán que se reanuden las intervenciones. Su postura se apoya en el rechazo a los trabajos que identificaron durante el relevamiento y en la defensa del agua y del territorio. La expresión "no existe licencia social" fue uno de los principales mensajes difundidos por las organizaciones. Con esa advertencia, dejaron planteado que no consideran aceptable que se avance con el proyecto sin la participación y el consentimiento de las comunidades involucradas.

Asimismo, calificaron como ecocidio la posibilidad de continuar con las intervenciones. Esa definición forma parte de la posición expresada por las asambleas ante la perspectiva de nuevas perforaciones y de una eventual explotación de las sierras.

Presentación de notas ante el Ministerio de Minería

Luego de completar la recorrida por las 17 perforaciones, los participantes se reunieron a orillas del río. En ese encuentro definieron avanzar con acciones legales e institucionales para formalizar los reclamos y solicitar información a las autoridades provinciales.

Como primera medida, anunciaron que este viernes 27, a las 9:00, presentarán notas formales ante el Ministerio de Minería. La presentación tendrá dos objetivos principales: pedir explicaciones por las perforaciones que denuncian como ilegales y que fueron realizadas en 2017, y exigir información oficial sobre el estado actual del proyecto de la empresa Litios del Norte.

El planteo busca que el organismo brinde respuestas sobre las intervenciones identificadas por la comunidad y precise cuál es la situación del emprendimiento. La solicitud de información se inscribe en el reclamo que las asambleas vienen expresando frente a la posibilidad de retomar los estudios y avanzar con nuevas perforaciones.