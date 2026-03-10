AFA: audios y chats que revelarían un circuito de contratos y facturas para desviar millones de dólares

La Justicia federal analiza una serie de audios, chats, correos electrónicos y comprobantes que mostrarían cómo se generaban facturas y contratos presuntamente falsos para justificar el desvío de millones de dólares de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hacia empresas fantasma radicadas en el exterior.

El material incorporado al expediente incluye conversaciones entre el empresario Fabián Saracco, quien manejó fondos de la AFA fuera del país a través de la empresa Odeoma, y el abogado Juan Pablo Beacon, durante años señalado como la mano derecha del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

En esos intercambios, ambos coordinan el envío de facturas y correos electrónicos con instrucciones de pago, lo que para los investigadores podría formar parte de un circuito diseñado para justificar transferencias de dinero hacia firmas sin actividad comprobable.

La investigación es llevada adelante por la fiscal Cecilia Incardona y el juez Luis Armella, quienes intentan reconstruir la ruta de los fondos que la AFA tenía en el exterior y determinar si parte de ese dinero terminó regresando a la Argentina en efectivo.

Las conversaciones que describen el mecanismo

Una de las conversaciones consideradas clave por los investigadores está fechada el 15 de diciembre de 2021. En ese intercambio, Saracco envía a Beacon tres comprobantes y le pide que los remita desde su correo oficial de la AFA a una dirección vinculada a la empresa Gold Medal Sports, incluyendo instrucciones de pago.

En el mensaje, Saracco escribe: "Hermano, estas 3 facturas quiero que la mandes de tu correo oficial de AFA a [email protected] con copia a fabian@goldmedalsports dando directivas expresas que paguemos las mismas hasta el viernes 17".

En el mismo diálogo le indica además que redacte el correo con tono formal: "Vos poné el tenor profesional que amerita y sabés para estos casos, PT ya sabe". Beacon respondió con una indicación breve: "Hmano, haceme el texto cosa de copiar y pegar".

Para los investigadores, ese intercambio podría formar parte de una operatoria destinada a generar documentación que justificara transferencias de dinero desde cuentas vinculadas a la AFA hacia empresas del exterior.

La repetición del esquema con nuevas facturas

El mecanismo habría vuelto a repetirse el 7 de enero de 2022, cuando Saracco volvió a enviar mensajes a Beacon con nuevas instrucciones y tres facturas adicionales.En ese chat escribió: "Hno te voy a pasar las facturas, necesito que hagas lo mismo que la última vez. Mandá mail a Israel con copia a mí con instrucciones de pago".

Luego envió las tres facturas y, cuando Beacon respondió con un audio, Saracco precisó que el envío debía hacerse en un único correo electrónico. "No, 1 mail con las tres facturas".

Para los investigadores, ese tipo de intercambios podría reflejar la dinámica operativa de un circuito de documentación utilizado para canalizar pagos desde la estructura financiera de la AFA hacia empresas externas.

Empresas sin actividad comprobable

Uno de los ejemplos mencionados en la causa es Samkat LLC, una compañía que según los registros judiciales fue creada en 2020 y disuelta en 2024.

Sin embargo, los investigadores detectaron que:

No posee página web

No registra redes sociales

No presenta registros públicos de actividad comercial

El manager de la empresa figura como fallecido

Estas características alimentan la hipótesis de que se trataría de una firma sin actividad real utilizada dentro del circuito financiero investigado.

El supuesto "proyecto Genius"

La investigación también analiza correos electrónicos enviados desde la AFA con instrucciones de pago vinculadas a un supuesto "proyecto Genius". En uno de esos mensajes, fechado en enero de 2022, Beacon adjuntó facturas a nombre de tres empresas radicadas en Miami:

MS Innovation Tech Corp

Arcofisa International Corp

MLS Global Trading Corp

En el correo se indicaba: "Por medio de la presente le adjunto las facturas de nuestros proveedores para su pago".

Luego agregaba: "Conforme al derecho que asiste a esta asociación, le notifico instrucciones expresas de transferir los montos correspondientes, basado en el contrato proyecto Genius firmado entre las partes de fecha 21 septiembre de 2021".

Las facturas describían supuestos servicios empresariales:

Marketing digital

Outsourcing administrativo

Logística

Los montos consignados en esos documentos ascienden a:

143.313 dólares

489.564 dólares

467.123 dólares

Contratos "inventados" y consultas internas

Otro intercambio incorporado al expediente, fechado en diciembre de 2020, incluye una referencia directa a la creación de contratos para justificar movimientos de dinero. En ese diálogo, Saracco consultó a Beacon: "Hno, ¿sabés si la AFA como institución en los estatutos tiene permitido invertir dinero en proyectos?" Luego agregó: "Estoy inventando unos contratos para justificar cosas y quería saber si puede".

Beacon respondió que, según tenía entendido, la institución sí estaba habilitada para ese tipo de operaciones.

Conversaciones sobre entregas de dinero

El expediente también contiene chats que hacen referencia a entregas de dinero. En uno de ellos, Saracco escribe: "Hermano, mañana a las 15 te llevan 350". Luego vuelve a mencionar las facturas y agrega: "Hno manda eso cuando puedas porfa".

En otro intercambio, Beacon expresa preocupación por los montos que debían ser entregados a una persona llamada "Pablo", que los investigadores creen que podría referirse a Toviggino.

"Ni 1M, ni 700, ni 400... traen hoy solo 300K. Ni sé cómo decirle a Pablo". Saracco respondió: "Ufff ya lo llamo al culiao del judío, prometió 700/800 para esta semana". Beacon replicó: "Lo que pasa Fabián es que esto viene así hace varias semanas".

La ruta del dinero bajo investigación

La investigación judicial también examina la ruta de fondos vinculados a la empresa TourProdEnter, del empresario Javier Faroni. Según la documentación incorporada al expediente, esa firma habría enviado alrededor de 50 millones de dólares a cinco compañías consideradas supuestamente fantasmas.

Entre ellas aparece Dicetel, que recibió más de 4,8 millones de dólares. La ruta del dinero que intenta reconstruir la Justicia parte de aproximadamente 260 millones de dólares que la AFA recibió en el exterior por diferentes conceptos:

Sponsors

Partidos amistosos

El servicio AFA Play

Esos fondos eran administrados por TourProdEnter, que luego habría derivado parte del dinero hacia empresas radicadas fuera del país.

Comisiones y una incógnita aún abierta

Los chats y audios analizados por la Justicia describen quién enviaba las transferencias, quién las recibía y cómo se calculaban las comisiones dentro del esquema investigado. Según la documentación incorporada a la causa, el financista involucrado se quedaría con el 10% de cada operación.

Sin embargo, pese al volumen de información reunida en audios, mensajes y correos electrónicos, el destino final de los fondos aún no aparece documentado en el expediente.

Esa es, por ahora, la principal incógnita que intenta despejar la investigación judicial que busca determinar si parte de ese dinero regresó a la Argentina en efectivo y quiénes habrían sido sus beneficiarios finales.

