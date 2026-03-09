Catamarca debate nuevas herramientas judiciales: se analiza la reiterancia delictiva y el banco de perfiles genéticos

En el marco del trabajo legislativo que se desarrolla en la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca, la Comisión de Legislación General avanzó en el análisis de dos proyectos vinculados directamente con el funcionamiento del sistema de justicia: la reiterancia delictiva y la creación de un banco de perfiles genéticos.

La reunión fue presidida por el diputado provincial y presidente de la comisión, Exequiel Moreno, acompañado por el secretario Germán Scolamieri, y contó con la presencia de autoridades judiciales, especialistas técnicos y legisladores provinciales.

Un debate legislativo con amplia participación

El encuentro reunió a distintos actores del sistema institucional de Catamarca, reflejando la importancia del debate sobre herramientas que impactan directamente en la seguridad y el funcionamiento de la justicia.

Entre los presentes estuvo la presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia, Paola Fedeli, junto a los diputados provinciales:

Nicolás Zavaleta

Juan Carlos Ledesma

Cinthya Gambarella

María Argerich

María de los Ángeles Herr

Natalia Ponferrada

Tiago Puente

Carlos Aibar

Luis Fadel

Laura Quintero

Fernando Baigorri

Francisco Monti

Natalia Saseta

Gustavo Pérez Díaz

También participaron autoridades del Ministerio Público Fiscal, entre ellas el fiscal general Alejandro Gober, acompañado por Jonathan Felztyna, Facundo Barros Jorrat, Paola González Pinto y Juan Manuel Sánchez Ruiz.

A la reunión se sumó además el presidente de la Corte de Justicia de la provincia, Hernán Martel, junto a especialistas en genética Romina Unzaga y Damián Menéndez, quienes brindaron aportes técnicos sobre la implementación del banco de datos genéticos.

Reiterancia delictiva: una herramienta para evaluar el riesgo procesal

Uno de los proyectos analizados fue el referido a la reiterancia delictiva, una iniciativa que busca incorporar nuevos criterios al momento de evaluar medidas procesales dentro del sistema penal.

Durante su exposición, el fiscal general Alejandro Gober brindó datos concretos sobre la situación judicial en Catamarca. Según explicó, en el año 2025 se registraron más de 33 mil casos penales en la provincia, lo que refleja el volumen de trabajo que enfrenta el sistema.

En ese contexto, detalló que actualmente el sistema cuenta con:

Cuatro juzgados de garantías que intervienen en audiencias vinculadas a medidas procesales como la prisión preventiva.

En relación con la evolución de las audiencias judiciales, precisó:

En 2024 se realizaron 36 audiencias

En 2025 se registraron 52 audiencias

El 80% de esas decisiones fue confirmado

Gober explicó que el proyecto busca convertirse en una herramienta para acreditar el riesgo procesal, estableciendo con mayor claridad cuándo existe peligro de fuga o riesgo para el proceso judicial.

El funcionario sostuvo que esta medida permitiría reducir las detenciones arbitrarias, al establecer criterios más claros para la toma de decisiones judiciales.

Además aclaró que la reiterancia delictiva no agrava la pena, sino que funciona como una variable adicional que el juez podrá considerar al momento de evaluar la situación procesal de una persona.

El fiscal también subrayó que la iniciativa contribuiría a fortalecer la protección de las víctimas, particularmente en casos vinculados a violencia familiar o frente a personas reincidentes.

En esa misma línea, el fiscal Facundo Barros Jorrat remarcó el sentido procesal de la prisión preventiva al señalar que "la prisión preventiva no viene a castigar de forma anticipada, sino a asegurar los fines del proceso".

Banco de perfiles genéticos: una herramienta para la investigación penal

El segundo proyecto abordado por la comisión se centra en la creación de un banco de perfiles genéticos en Catamarca, una iniciativa destinada a fortalecer las herramientas científicas utilizadas en investigaciones criminales.

La especialista Romina Unzaga destacó la importancia de avanzar en esta dirección y señaló que se trata de "un paso importante que tenemos que dar".

Además recordó que en Catamarca hace más de cinco años se realizan estudios de ADN con recursos del presupuesto provincial, lo que demuestra la existencia de una base técnica previa para implementar este tipo de sistema.

Unzaga aclaró que el ADN utilizado en el banco de datos tendrá exclusivamente fines de identificación, descartando cualquier otro uso.

Por su parte, el fiscal general Alejandro Gober explicó que el banco de perfiles genéticos permitirá vincular perfiles genéticos con hechos delictivos, aportando mayor objetividad probatoria en los procesos judiciales.

Entre los beneficios que se esperan de esta herramienta se destacan:

Mayor precisión en la identificación de personas vinculadas a hechos delictivos

Fortalecimiento de la evidencia científica en investigaciones penales

Control de posibles contaminaciones en la escena del crimen

Descarte de restos biológicos que no correspondan al hecho investigado

Según señaló Gober, se trata de una prueba difícil de refutar, lo que permitiría enfocar las investigaciones en el perfil genético correcto y mejorar la eficacia del trabajo judicial.

Trabajo conjunto para fortalecer la justicia en Catamarca

Al cierre del encuentro, el presidente de la Comisión de Legislación General, Exequiel Moreno, destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Poder Legislativo y los actores del sistema judicial.

Moreno valoró especialmente la presencia de fiscales y especialistas técnicos, señalando que sus aportes enriquecen el debate legislativo y permiten analizar las iniciativas desde la experiencia directa del sistema judicial.

"Desde la comisión consideramos fundamental escuchar a quienes están todos los días trabajando en el sistema judicial. Estos aportes de los fiscales y especialistas nos permiten enriquecer el debate legislativo y avanzar en herramientas que fortalezcan la justicia y brinden mayor seguridad a los catamarqueños", expresó.