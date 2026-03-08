Milei marca territorio: "A mí no me van a llevar puesto como hicieron con Macri"

En un escenario político marcado por una creciente polarización, el presidente Javier Milei ha dejado en claro que su gestión no adoptará una postura defensiva frente a los sectores opositores. Tras el discurso de apertura de las sesiones ordinarias, el mandatario nacional realizó una lectura tajante de la dinámica parlamentaria y lanzó una advertencia directa hacia el kirchnerismo. En declaraciones brindadas durante una entrevista televisiva, el jefe de Estado fue enfático al declarar que no permitirá que su administración corra la misma suerte que el gobierno de Mauricio Macri.

Según expresó el Presidente, el respeto y el afecto que le profesa al expresidente Macri no le impiden realizar una autocrítica sobre los métodos utilizados en la gestión anterior. Milei aseguró que, a diferencia de aquel entonces, donde el gobierno previo contaba con lo que él denominó como "el manual de la perfección", su administración está dispuesta a dar un combate distinto. "A mí no me van a llevar puesto como lo hicieron con Macri", sentenció, al tiempo que añadió que no se dejará amedrentar por quienes calificó en términos severos como "delincuentes, chorros y asesinos".

La acusación de violencia y la negación de la premeditación

El mandatario dedicó gran parte de sus conceptos a deslegitimar el accionar de los bloques opositores en el recinto legislativo. Desde su perspectiva, los sectores que integran la oposición parlamentaria "detestan el orden espontáneo", lo cual se traduce, a su juicio, en una actitud de constante hostilidad hacia su proyecto de gobierno. Ante los cuestionamientos sobre el tono y el contenido de su alocución en la apertura de sesiones, Milei fue contundente al afirmar que la responsabilidad de la tensión recae sobre quienes integran la oposición.

En este marco, el Presidente negó que hubiera existido una planificación previa para el tono del discurso. Sus fundamentos fueron los siguientes: el mandatario argumentó que no resulta posible premeditar las contestaciones ante lo que él definió como las acciones de sus enemigos políticos; reiteró enfáticamente que él no fue quien comenzó con las hostilidades, sino que el inicio de la escalada verbal provino de lo que describió como un grupo de cien cavernícolas; y, finalmente, caracterizó a este grupo no solo como ignorante, sino también como maleducado y violento, justificando así la dureza de su propia respuesta ante lo que considera una provocación sistemática.

El debate sobre las formas frente al contenido

Uno de los puntos centrales de la entrevista en La Nación + fue la defensa que Milei realizó sobre su estilo de comunicación. El mandatario denunció que existe una tendencia, tanto en ciertos sectores políticos como en parte del periodismo, a centrar el análisis exclusivamente en los modales y las formas del discurso, evitando el debate profundo sobre el contenido y el fondo de las propuestas gubernamentales.

Milei calificó a quienes se detienen únicamente en las formas como "personas muy básicas", sugiriendo que esta táctica es un mecanismo para evitar la discusión real de los problemas económicos y estructurales que, según su visión, su gobierno está intentando resolver. En este sentido, el Presidente reafirmó que no tiene inconvenientes en lidiar tanto con la forma como con el contenido de la disputa política. La conclusión de su mensaje fue un recordatorio para el arco opositor: bajo ningún concepto está dispuesto a ceder "ni un milímetro" frente a lo que considera intentos de obstaculizar su gestión, ratificando que su capacidad de respuesta ante lo que denomina intentos de "correrlo" del poder es absoluta.