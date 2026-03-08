Milei, a fondo: "Tengo un perfil gladiador y no voy a ceder"

En vísperas de iniciar su viaje oficial a los Estados Unidos, el presidente Javier Milei realizó un repaso exhaustivo de la coyuntura nacional en diálogo con el periodista Luis Majul. El mandatario se refirió a su reciente presentación en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, donde protagonizó un fuerte cruce con el bloque kirchnerista. Lejos de suavizar su postura, Milei reivindicó su comportamiento ante lo que describió como una oposición agresiva. "A mí no me van a llevar puesto como lo hicieron con Macri", sentenció, estableciendo un contraste tajante con la administración del expresidente, a quien calificó como poseedor del "manual de las formas a la perfección". Para el Presidente, sus adversarios políticos "detestan el orden espontáneo" y actúan con intenciones destructivas, definiéndolos no como simples adversarios, sino como "enemigos" capaces de comprometer el bienestar argentino para preservar su poder. Ante las críticas por su discurso, Milei negó cualquier planificación premeditada, argumentando que respondió ante la provocación de cerca de "100 cavernícolas" a quienes tildó de ignorantes, maleducados y violentos. Esta determinación de no ceder "ni un milímetro" frente al kirchnerismo se consolida como el eje de su estrategia política.

Reformas judiciales y la designación de Mahiques

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la defensa del nombramiento de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia. Milei rechazó las versiones que sugerían que el funcionario llegaba para blindar a las autoridades de la AFA, Claudio Tapia y Pablo Toviggino, ante posibles causas judiciales, afirmando que es falso que vaya a salvar a estas figuras y que, si son culpables, deben pagar por sus actos. El Presidente enfatizó la necesidad de un ministro con capacidad de resolución inmediata y conocimiento profundo del sistema, destacando que el funcionario cuenta con mucha experiencia y conoce la dinámica del sector judicial. Bajo este mandato, Mahiques ha iniciado el proceso para cubrir más de 200 vacantes de jueces y fiscales. El objetivo político detrás de esta medida, según el jefe de Estado, es alcanzar una mayor libertad dentro del Poder Judicial, en línea con su respeto por la institucionalidad y su negación rotunda a modificar la Constitución Nacional.

Perspectivas económicas y el horizonte al 2031

En el plano económico, Milei ratificó que el rumbo adoptado es el correcto y atribuyó las dificultades actuales a un proceso de purga tras el periodo electoral y a la estacionalidad de los primeros meses del año. Sus proyecciones son optimistas, asegurando que la inflación comenzará con cero en algún punto entre junio y agosto, y sosteniendo que, si el rumbo se mantiene, la economía crecerá a tasas del 8%. Asimismo, el mandatario proyectó que hacia el 2027 el riesgo país se situará en 200 puntos y afirmó que, bajo su gestión, se ha logrado sacar a 12 millones de personas de la pobreza. Respecto al cierre de la empresa Fate y el despido de 920 trabajadores, Milei expresó su empatía personal, recordando su propia experiencia como desempleado, pero defendió la apertura de importaciones como una herramienta contra la pretensión de empresarios como Javier Madanes Quintanilla de buscar favores políticos. Sobre su futuro electoral, el Presidente rechazó la idea de una reelección indefinida y fue tajante sobre su retiro al señalar que, si hace las cosas bien, la reelección surgirá, pero que en 2031 se irá a vivir a un campo y no se lo verá más.

Alineamiento internacional y geopolítica

Finalmente, el Presidente dedicó un espacio para celebrar la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien estuvo 442 días secuestrado por el régimen chavista en Venezuela. Milei atribuyó este éxito diplomático a la transición generada por la liberación de Venezuela impulsada por el presidente Donald Trump. En términos geopolíticos, el mandatario ratificó su alineamiento con la postura estadounidense respecto a Irán, a quien acusó de desarrollar armas nucleares, financiar grupos terroristas y ser responsable de los atentados a la embajada de Israel y la AMIA en Argentina, un tema que, según el Presidente, contó con un pacto durante la gestión de Cristina Kirchner.