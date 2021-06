Alberto Fernández: Es hora de entender que el capitalismo no ha dado buenos resultados

El presidente Alberto Fernández afirmó este viernes que "es hora de entender que el capitalismo, tal como lo conocimos hasta la pandemia, no ha dado buenos resultados", ya que generó "injusticia y desigualdad".



"La lógica que perduró muchos años necesariamente necesita ser revisada ya que la pandemia de coronavirus ha dejado expuesta la necesidad de ser solidarios", dijo el mandatario al participar este viernes a la mañana, por medio de una videconferencia, de la sesión plenaria del Foro Económico de San Petersburgo 2021, del que participa el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin.



En un breve discurso grabado, el jefe de Estado pidió "tomar medidas" para el desarrollo de los países porque "es muy difícil desarrollarse con deudas estrafalarias, con tasas enormes y que deba todo eso pagarse en plazos que definitivamente no favorecen el crecimiento".



Por eso, Fernández enfatizó que el capitalismo "no ha dado buenos resultados" y, por el contrario, ha generado desigualdad e injusticia".



Asimismo, el Presidente analizó que "en la pandemia ha crecido la pobreza y la falta de trabajo".



Fernández y Putin volverán a compartir un encuentro este viernes al mediodía, cuando -por videoconferencia y junto al CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev- anuncien oficialmente el inicio de la producción de la vacuna Sputnik V en la Argentina, por parte del laboratorio Richmond.