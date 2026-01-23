Empresario vinculado a transferencias millonarias de la AFA busca desligarse de la causa

En el marco de la investigación por presuntos desvíos de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el empresario Martín Delloca se presentó voluntariamente ante el juez Adrián González Charvay para brindar explicaciones sobre su participación en sociedades que recibieron sumas millonarias por parte de la entidad entre 2019 y 2021.

A través de su abogado, Andrés Gramajo, Delloca presentó un escrito de carácter "estrictamente colaborativo" en el que negó ser dueño, presidente o supervisor de las firmas investigadas, y afirmó que su intervención se limitó a tareas administrativas, sin control ni conocimiento sobre el manejo de los fondos.

Radicado en Estados Unidos, el empresario sostuvo su defensa en las particularidades del derecho corporativo estadounidense, al explicar que su rol como manager difiere del de los socios o members, quienes —según indicó— son los verdaderos propietarios del capital. En ese sentido, comparó su función con la de un escribano en la Argentina.

Delloca aparece vinculado a la transferencia de unos 8 millones de dólares desde la AFA hacia cinco sociedades con sede en Miami, actualmente disueltas o sin actividad visible, que facturaron servicios de marketing digital, logística y consultorías "Lean".

"Quienes desempeñamos este rol no conocemos la actividad comercial de nuestros representados, su flujo económico ni el origen de los fondos", afirmó el empresario. Además, remarcó que la legislación norteamericana no le exige realizar verificaciones adicionales y que son los bancos los encargados de controlar el origen del dinero.

Para respaldar su trayectoria, Delloca señaló que su empresa Blue Max Partners Corp cuenta con más de seis años de actividad, 25 empleados y representación de más de mil empresas en distintos países, entre ellos Francia, España, Argentina y Brasil.

El vínculo con la AFA y las firmas investigadas

La relación entre Delloca y la AFA surge del esquema operativo de las sociedades involucradas. MIA BIZ GROUP LLC gerenciaba varias de las firmas, mientras que Blue Max Partners Corp, presidida por Delloca, ejercía funciones de supervisión.

Entre las compañías bajo la lupa se encuentra DICETEL, que recibió alrededor de 5,2 millones de dólares por consultorías administrativas y logística vinculadas al Mundial de Qatar 2022. La firma fue disuelta en julio de 2023 y compartía domicilio con otras ocho empresas sin actividad.

También figura SAMKAT, que cobró 400.000 dólares por servicios de marketing digital desde una oficina en Brickell Avenue, sin registros de presencia online, y que estaba controlada por Blue Max Partners Corp. A su vez, ARCOFISA y MLS Global Trading operaban en una misma dirección junto a más de 110 empresas, facturaron servicios a la AFA y cesaron actividades el mismo día de 2023.

Delloca también aparece vinculado a SCH Consulting Group, que emitió facturas por más de 700.000 dólares en concepto de consultorías, bajo la gestión de MIA BIZ GROUP LLC.

Un dato que genera interrogantes en la causa es la disolución de MIA BIZ GROUP LLC, concretada el 6 de enero pasado y firmada por el propio Delloca.

Ahora, el juez deberá evaluar si la explicación presentada resulta suficiente para desvincular al empresario de una estructura a través de la cual se canalizaron millones de dólares mediante firmas que él administró y que actualmente no operan.