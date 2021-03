Alberto Fernández inauguró el período de sesiones ordinarias

"No dejaré de trabajar para ser el Presidente de una Argentina unida. La inmensa mayoría del pueblo sabe que vamos en camino de la reconstrucción", afirmó Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación como inicio del periodo parlamentario 139°.



En el comienzo de su segundo año de gobierno, marcado por la pandemia del coronavirus a nivel mundial, el primer mandatario destacó la importancia del aislamiento social, al considerar que, de otra manera, “hubiera habido mayor velocidad de contagio y el sistema de salud hubiera colapsado”. “Esto no es logro del Gobierno, sino de una Nación puesta de pie para superar adversidades", ponderó.



Asimismo, detalló algunas medidas de protección implementadas por el Gobierno: "Congelamos los precios, decretamos la creación del IFE que alcanzó a 9 millones de argentinos, suspendimos los cortes de servicios públicos por falta de pago, prohibimos los despidos, creamos el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el 70% de los empleados recibieron asistencia para el salario".



En ese sentido, el Jefe de Estado indicó: "Construimos 12 hospitales modulares en tiempo récord, nuestros trabajadores de salud fueron un ejemplo en la frontera más expuesta de la pandemia y nuestros científicos produjeron barbijos, kits de detención temprana e innumerables aportes, así como también, nuestras Fuerzas Armadas protagonizaron la gesta más importante desde las Malvinas".



Respecto a la vacunación, el Jefe de Estado enfatizó que “ningún gobierno se puede arrogar el privilegio de no cometer errores. Todo gobierno sensible tiene la obligación de corregir esos errores para desterrar cualquier indicio de privilegio o falta de solidaridad", al tiempo que reflexionó: "No llegué a la Presidencia para hacer sordo a las críticas bien intencionadas, pero tampoco dejarme aturdir por críticas maliciosas que responden a intereses inconfesables de poderes económicos concentrados".



En el estrado, el mandatario estuvo acompañado por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.



Durante el discurso, que duró más de una hora, el Presidente realizó un informe sobre el estado general de la Nación y manifestó que “las políticas sociales aplicadas durante esta gestión han permitido que 2 millones 700 mil personas no caigan en la pobreza”.



En relación a la deuda contraída por la gestión anterior con el Fondo Monetario Internacional, Fernández aseveró: "Con firmeza y esfuerzo hemos logrado la renegociación de la tóxica deuda externa privada. Este logro permitió que la Argentina se vea beneficiada con un ahorro de 34 mil millones de dólares entre 2020 y 2030". Y añadió: “No va a haber ningún ajuste que otra vez recaiga en la espalda de nuestro pueblo. Hay que ponerle fin a la aventura de endeudar al país”.



Por otra parte, el mandatario se refirió a los acuerdos internacionales destinados a “la restauración de las líneas ferroviarias” y expresó: “Creamos el Consejo Federal de la Hidrovía y lanzamos el programa Casa Propia, para que cada familia tenga un techo".



Además, enumeró los objetivos de Gobierno para el corriente año y explicó que "todas las políticas están pensadas con un enfoque federal", y en esa misma línea, señaló que “la obra pública será prioritaria en 2021”, y destacó que “el equilibrio territorial es fundamental para el desarrollo”.



Entre otros puntos, Fernández se refirió a la iniciativa presentada por el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, y pidió al cuerpo legislativo que “apure el tratamiento de la ley que reduce el impuesto a las ganancias”, al considerar que “si lo hacemos más de un millón de argentinos quedarán liberados de pagar ese tributo". "Es necesario que este Congreso se aboque a tratar la ley que recategoriza y otorga moratorias a más de 350 mil monotributistas, eso es darle mejores condiciones", subrayó.



Respecto a los proyectos para el nuevo año parlamentario, el Presidente manifestó: "Este año presentaremos seis iniciativas de ley destinadas a dinamizar la estructura del crecimiento que abordan nuevos desafíos tecnológicos y productivos: el primero es la electro movilidad”. “Llegamos a un acuerdo que incluye incentivos fiscales para la inversión y la creación del Instituto de la Movilidad; el proyecto prevé la industrialización del cannabis para uso medicinal e industrial y mejoras para compras de medicamentos", apuntaló.



En la misma línea, agregó: “Vamos a promover la inversión agroindustrial, para generar más empleo y más valor agregado, y la industria hidrocarburífera desde una ley que aborde de forma integral al sector".



También, se refirió al proyecto que enviará al Congreso para declarar la Emergencia de Servicios Públicos con el objeto de desdolarizarlos y adecuarlos a una economía donde los ingresos son en pesos. "Las tarifas deben ser justas. La pesadilla de tener que decidir entre alimentarse o pagar los servicios, ha llegado a su fin", resaltó.



Durante su discurso, además, indicó que se retomará la convocatoria para debatir “una nueva ley de Educación Superior", al tiempo que propuso "convertir la lucha contra la violencia de género en una política de Estado”.



En tanto, Fernández hizo un llamado al Congreso para que “asuma el rol de control sobre el Poder Judicial”, ya que -consideró- “alguien debe ocuparse de ver lo que está ocurriendo en la Justicia".



Luego, recordó el envío del proyecto de ley que reformula el funcionamiento del Fuero Federal, aprobado en el Senado de la Nación, y pidió por su sanción: “Con su aprobación estaríamos dando un primer paso en favor de mejorar la administración de justicia”.



También, se refirió a la reforma que reglamenta aspectos vinculados al titular del Ministerio Público Fiscal, y remarcó que “sería muy importante que ese proyecto se trate para regularizar de una vez por todo ese organismo".



Asimismo, explicó que enviará un proyecto que reformule el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y propiciará “el establecimiento del Juicio por Jurado para la sanción de delitos graves en el ámbito federal".



A modo de reflexión, el Jefe de Estado recordó la lucha histórica por las Islas Malvinas y ponderó: “No hay lugar para el colonialismo en el siglo XXI. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas".



En otro orden, además, solicitó un acuerdo entre todos los sectores para lograr la reconstrucción del país. “Construyamos juntos un nuevo acuerdo para que la Argentina no caiga más en un Estado ausente”, auguró.



En esta ocasión y de acuerdo a las medidas sanitarias dispuestas por la pandemia del Covid-19, Alberto Fernández brindó su segundo mensaje ante la Asamblea Legislativa, que se desarrolló en el recinto de la Cámara de Diputados, con la presencia de 90 diputados y senadores, y los miembros del Gabinete nacional. El resto de los legisladores, funcionarios e integrantes de la Corte Suprema de Justicia estuvieron conectados en forma remota.



Antes del arribo del primer mandatario, los titulares de ambas Cámaras, Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner, se reunieron en Asamblea para conformar las comisiones de interior y exterior, compuestas por diputados y senadores, que fueron las encargadas de recibir a Alberto Fernández.