Alberto Fernández le respondió a Cristina Kirchner: "El poder no pasa por ver quién tiene la lapicera sino por quién tiene la capacidad de convencer"

Alberto Fernández, durante el acto que encabezó en la CGT por el 48° aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón hizo alusión a la metáfora de “utilizar la lapicera” con la cual la vicepresidente lo había presionado a controlar lo que sucedía en su gobierno, especialmente, con la empresa Techint y el gasoducto Néstor Kirchner.

En este sentido, el presidente sentenció durante el acto en la CGT de hoy que “El poder no pasa por ver quién tiene la lapicera, el poder pasa por ver quién tiene la capacidad de convencer. Convencer es una tarea mucho más ardua, pero es más segura”

Y agregó retomando la figura de Perón que el mismo "convenció a millones de argentinos que hasta el día de hoy lo sienten vivo, nunca necesitó de una lapicera. Me parece que tenemos que recordar todas esas enseñanzas que fueron importantes”.

El máximo mandatario encabezó el acto que se realizará en la Confederación General del Trabajo (CGT) en homenaje a Juan Domingo Perón por el 48° aniversario de su muerte, a donde llegaron personalidades de la políticas como Hugo Moyano, secretario general del sindicato Camioneros; Santiago Cafiero, canciller; Aníbal Fernández, ministro de Seguridad nacional.

Además, entre los asistentes, se destaca la presencia de Emilio Pérsico y Daniel Menendez, del Movimiento Evita, quienes recientemente fueron cuestionados por la Vicepresidenta por el manejo de los planes sociales en Avellaneda.

Durante su discurso, en este sentido, también respondió contra Cristina Kirchner al defender a los movimientos sociales. “Cuando digo primero los últimos, digo primero la gente, la producción, apoyar al que invierte y no especula, al que da trabajo, al que está en situación de pobreza, reconocer que hay una economía naciente, no conocida hasta el tiempo de hoy, que es la economía popular, y que tenemos que darle vida porque si no la vamos a dejar al margen”, señaló el jefe de estado.

Además, respecto a las críticas que recibe por las políticas económicas de la cartera a cargo de Martín Guzmán, el mandatario lanzó una defensa de las mismas alegando que su gestión realizó los trabajos correspondientes y que desde su equipo “peleamos por el federalismo”.

“No hago grandes actos pero les cuento algo: Argentina creció un 10,3%, llevamos 1.200 millones de empleos creados, la recaudación total creció un 82%, eso es empleo y salario de los argentinos. Cuando nos preguntamos ¿Qué hicimos? Hicimos mucho en cada rincón de Argentina, peleamos por el federalismo”.