Alberto Fernández llega a Catamarca, en medio de los anuncios de Massa

Mientras los cambios a nivel nacional se siguen generando y hay expectiva por lo que podrá anunciar entre este lunes y mañana martes el nuevo “super ministro” Sergio Massa, la agenda presidencial pasa por otro lado. Según confirmó el mismo gobernador de la provincia, está prevista para este martes una nueva visita de Alberto Fernández a Catamarca.

“Estamos contentos porque viene nuestro Presidente y le hemos propuesto la visita a Tinogasta, Fiambalá y de que vaya también a la Capital. Para nosotros es muy bueno que venga porque a Catamarca la ayudó mucho. Hemos tenido muchísima obra pública, muchas viviendas y en un momento muy complejo. Así que es una buena medida que venga y vea todas las obras que estamos haciendo en el Oeste, en el Valle Central y en el Este", apuntó Raúl Jalil a Radio Valle Viejo.

Sobre los cambios en el gabinete nacional, el mandatario provincial refirió que “nosotros estamos muy confiados que las cosas van a mejorar. Catamarca viene mejorando el empleo privado todos los meses y a esto sumar que estamos muy contentos, por Sergio Massa, porque le va a dar otra impronta al gobierno, sobre todo a la gestión y apoyando al Presidente de la Nación”.

La visita se da en el marco justamente de los anuncios de la conformación del equipo de trabajo con el que iniciará esta nueva etapa Massa y al respecto y por la posible salida o no de los funcionarios catamarqueños en áreas sensibles de Minería, Jalil se limitó a indicar que “cada persona tiene que armar su gabinete con su gente de confianza”.

La llegada de Fernández sería en horas de la mañana y los detalles del protocolo y agenda lo están definiendo desde Protocolo de la Nación.

Minería e interior

En otro tramo de la entrevista, el primer mandatario se defendió de los cuestionamientos a los informes de crecimiento en empleo registrado y destacó el uso de recursos aportados por las mineras. Es así indicó que "de cobrar el 1,5 pasamos al 3,5, con un fideicomiso. Al Oeste en dos años la gente no lo va a reconocer”.

Luego apuntando al uso de las regalías y por elevación a la gestión de Andalgalá, manifestó que “hay ex intendentes que tampoco no pueden explicar qué han hecho con las regalías”, recordó a modo de contestación. “Con el nuevo esquema minería que se ha hecho, donde se discute con todos los ciudadanos por pueblo, se van a ver los resultados el día de hoy. Los índices que se ponen en duda están registrados y en los informes. Es preferible no hablar con los funcionarios sino hablar con la Cámara de la Construcción”.

Reclamo de Salud

Jalil a pesar de marcar el crecimiento e insistir que “las cosas están bien” en Catamarca, refirió que los aumentos solicitados por el sector salud siguen siendo materia de estudio. “Le hemos hecho una propuesta a los médicos pediatras y esperemos que la semana que viene, que los vamos a convocar, esté todo solucionado pero hay que ser prudentes porque la situación es compleja, pero somos del dialogo y la semana que viene vamos a tener reuniones. Estamos dispuestos a ir solucionando los problemas. El dialogo tiene que ser fundamental”.