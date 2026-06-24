El oficialismo consolida sus alianzas en el Senado y logra bloquear la interpelación a Adorni

El escenario político en el Congreso de la Nación alcanzará un punto de alta tensión parlamentaria. En lo que se anticipa como un debate clave para el equilibrio de fuerzas en el Poder Legislativo, La Libertad Avanza tiene los votos garantizados para poder blindar en la sesión de mañana al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La bancada oficialista logró articular una estrategia defensiva eficaz, asegurando que el arco opositor no alcanzará los dos tercios necesarios para poder aprobar una interpelación al funcionario, la cual había sido impulsada tras detectarse sus cambios en su declaración jurada.

El desarrollo de esta jornada parlamentaria pondrá a prueba la solidez de los acuerdos alcanzados en las últimas horas y la capacidad de resistencia de la oposición frente a un oficialismo que, aunque minoritario en origen, ha sabido capitalizar el respaldo de sectores afines.

La convocatoria y el temario en disputa

El Senado sesionará este jueves desde las 11 en una convocatoria ordinaria que no solo concentrará la atención pública por la situación del jefe de Gabinete, sino también por el impacto del resto de las iniciativas incluidas en la agenda legislativa.

Los parlamentarios deberán abordar un temario de alta relevancia institucional y política, estructurado bajo los siguientes ejes:

Los pedidos opositores para interpelar a Adorni, motivados por las inconsistencias señaladas en sus presentaciones patrimoniales.

La discusión y tratamiento de los pliegos de Cancillería.

La evaluación y aprobación de los pliegos de siete jueces, un punto neurálgico para el ordenamiento del Poder Judicial.

El debate en torno al proyecto de Propiedad Privada.

A pesar de la variedad de temas de peso del temario, el foco de la disputa política estará puesto de manera inevitable en la figura del ministro coordinador y la viabilidad de las herramientas de control republicano impulsadas por los bloques de la oposición.

La estrategia de Labor Parlamentaria y el rol de Patricia Bullrich

El factor determinante que alteró el tablero en favor de la Casa Rosada se gestó durante las negociaciones de la jornada previa. La jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, logró el miércoles sellar un acuerdo con bloques aliados que redefine las reglas del juego para la sesión.

Este entendimiento político se materializó en la redacción de una nueva acta de Labor Parlamentaria, un instrumento clave que establece las pautas de funcionamiento del debate en el recinto. La jugada maestra del oficialismo consistió en fijar en dicho documento una condición restrictiva estricta: se estableció expresamente que los pedidos de interpelación impulsados por los bloques opositores solo se pueden debatir si reúnen los dos tercios de los votos de los presentes.

De esta manera, el oficialismo se asegura que no se aprobará la interpelación de Adorni. La exigencia de una mayoría agravada opera como una barrera infranqueable, ya que los bloques opositores no juntan esa mayoría agravada, dejando al descubierto las limitaciones numéricas de la oposición cuando el bloque gobernante opera de forma cohesionada con sus socios legislativos. Las proyecciones matemáticas previas a la sesión confirman la eficacia del blindaje, debido a que LLA junto a algunos aliados reúne más de 25 votos, una cifra suficiente para neutralizar cualquier intento opositor de alcanzar la mayoría calificada.

Una sesión iniciada bajo el signo de la confrontación

El reglamento interno y los desacuerdos acumulados anticipan que el inicio de las deliberaciones estará lejos de ser calmo. La sesión ordinaria convocada para mañana comenzará con la discusión del acta de Labor Parlamentaria, un paso administrativo que se convertirá en la primera batalla política del día.

Este documento fundamental se deberá votar en el recinto de sesiones, abriendo un espacio de fuerte discusión técnica y política. El motivo de este estancamiento radica en la resistencia de la principal fuerza de la oposición. El peronismo insistirá con mantener el acta firmada la semana pasada, un texto previo donde se fijaba otro criterio para poder aprobar la interpelación de Adorni.

Al desconocer el peronismo los términos de la nueva acta firmada el miércoles bajo la conducción de Bullrich, el Senado se verá obligado a dirimir en una votación inicial cuál será la regla que regirá el debate sobre el jefe de Gabinete. Sin embargo, con los números ya consolidados a favor de La Libertad Avanza y sus aliados, el resultado final parece preestablecido, garantizando el blindaje del funcionario y confirmando la nueva fisonomía de mayorías que empieza a consolidarse en la Cámara Alta.