Avanza la refacción del Puente La Puntilla, una intervención clave para Catamarca

El Puente La Puntilla, una infraestructura central para la conectividad del departamento Belén y del oeste catamarqueño, atraviesa una etapa que las autoridades definieron como histórica. Por primera vez en seis décadas, la estructura emplazada sobre la Ruta Provincial N° 46, a la altura del río Belén, está siendo sometida a un plan integral de mantenimiento, reparación y mejoras, en una intervención que busca reforzar la seguridad del tránsito, extender la vida útil del puente y consolidar una vía de circulación determinante para el transporte y la actividad productiva de la región.

El avance de esa obra fue supervisado en el lugar por el gobernador Raúl Jalil, quien recorrió el frente de trabajo acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y por el intendente de Belén, Cristian Yapura. La visita oficial permitió observar de cerca el desarrollo de las tareas junto al equipo técnico de Vialidad Provincial, el organismo a cargo de una intervención que no solo apunta a resolver necesidades estructurales acumuladas durante décadas, sino también a sostener la conectividad entre departamentos y a proteger un corredor utilizado por el transporte pesado en una de las zonas productivas más relevantes de la provincia.

Una intervención inédita en 60 años

La magnitud de la obra quedó expuesta desde el inicio del recorrido oficial. Según remarcaron las autoridades, es la primera vez en seis décadas que el Puente La Puntilla recibe tareas integrales de mantenimiento y mejoras, un dato que por sí solo permite dimensionar el carácter excepcional de la intervención en marcha. La estructura, ubicada sobre una traza vial estratégica como la Ruta Provincial N° 46, constituye un paso clave sobre el río Belén y forma parte de un entramado de circulación indispensable para la movilidad entre localidades del oeste catamarqueño.

Durante la inspección, el gobernador puso el acento en el carácter histórico de la obra y en la decisión de avanzar con una intervención estructural en un punto neurálgico de la infraestructura vial provincial. "Por primera vez en la historia se están tomando medidas concretas y estructurales en este puente. Ahora que hemos podido coordinar los recursos con Vialidad, se han tomado 25 empleados de aquí, de Belén, para avanzar con este plan que prioriza el trabajo genuino de nuestra gente", afirmó Raúl Jalil.

La frase sintetiza dos ejes que atraviesan el proyecto: por un lado, la reparación de una infraestructura que no había sido objeto de una intervención integral en sesenta años; por otro, la incorporación de mano de obra local como parte del esquema de ejecución, con 25 trabajadores de Belén sumados al plan de obra.

Puente para la conectividad y la producción

Más allá de su valor como obra pública en sí misma, el Puente La Puntilla ocupa un lugar central dentro del sistema de conectividad del oeste catamarqueño. Su importancia fue subrayada por el ingeniero José Humberto Leiva, jefe de Vialidad Provincial, quien explicó que la intervención se orienta a garantizar la seguridad de la estructura y prolongar su funcionalidad en el tiempo, pero también a sostener el funcionamiento de un corredor vital para la circulación regional.

"El puente es sumamente importante para la conectividad y el transporte pesado, dado que conecta Andalgalá con Belén y toda la zona norte, donde se concentra gran parte de la actividad productiva de la provincia", señaló Leiva. La definición ubica a la estructura en un punto clave de la red vial: no se trata solo de un puente que resuelve un cruce sobre el río Belén, sino de una pieza central para la articulación entre Andalgalá, Belén y la zona norte, donde se concentra una parte significativa de la producción provincial.

En ese contexto, las tareas de mantenimiento y refacción adquieren una dimensión que excede el plano local. La preservación del puente aparece directamente asociada a la continuidad de los flujos de transporte, al tránsito de cargas y a la movilidad cotidiana de una región que depende de esa conexión para sostener buena parte de su dinámica económica y social.

Qué trabajos se están realizando sobre la estructura

El plan de intervención en el Puente La Puntilla incluye una serie de tareas orientadas a reforzar tanto la base estructural como la superestructura de la obra. Según explicó el titular de Vialidad Provincial, la primera etapa se concentra en la protección de las pilas del puente, un componente central para la estabilidad de la estructura.

"Como primera medida, estamos protegiendo las pilas mediante armadura y un revestimiento de hormigón, para luego intervenir la superestructura, mejorando la calzada, las barandas y sumando iluminación", detalló José Humberto Leiva. La descripción permite reconstruir la secuencia del trabajo: primero, el refuerzo de las pilas a través de armaduras y revestimiento de hormigón; luego, la intervención sobre la parte superior del puente, con mejoras sobre la calzada, las barandas y la incorporación de iluminación.

Se trata de un conjunto de tareas que combina acciones de preservación estructural con mejoras funcionales y de seguridad. La protección de las pilas apunta a consolidar la base del puente frente al paso del tiempo y las exigencias del entorno, mientras que las intervenciones sobre la calzada, las barandas y la iluminación buscan optimizar las condiciones de tránsito y reforzar la seguridad de quienes utilizan diariamente ese corredor vial.

Defensa del río Belén en un sector crítico

La obra no se limita al puente. De manera paralela, se está ejecutando una intervención complementaria sobre un sector crítico del río Belén, con el objetivo de mitigar el impacto de las crecidas y proteger el entorno inmediato de la infraestructura.

En ese tramo, los equipos trabajan en la colocación de 110 metros de colchonetas, una tarea de defensa hídrica pensada para amortiguar la fuerza del agua y reducir el riesgo de erosión o afectación sobre el área de influencia del puente. Esa obra complementaria forma parte del enfoque integral de la intervención: no solo se busca reparar la estructura vial, sino también atender las condiciones del entorno que pueden comprometer su estabilidad o acelerar su deterioro.

La decisión de avanzar simultáneamente sobre el puente y sobre la defensa del río muestra una lógica de intervención que no se restringe al mantenimiento superficial, sino que incorpora medidas de protección en puntos críticos para fortalecer la infraestructura en su conjunto.

Mano de obra local y articulación institucional

Otro de los aspectos resaltados durante la recorrida oficial fue la participación de trabajadores de Belén en la ejecución de la obra. El gobernador confirmó que fueron incorporados 25 empleados de la zona para avanzar con el plan, en una definición que vincula la inversión en infraestructura con la generación de empleo local.

La visita de Jalil al Puente La Puntilla también reflejó una articulación institucional entre distintos niveles de gestión y áreas del Estado. En la inspección participaron, además del mandatario provincial, el ministro Alberto Natella, el intendente Cristian Yapura y el equipo técnico de Vialidad Provincial, encargado de llevar adelante la obra. La presencia conjunta de autoridades provinciales y municipales expuso el peso que la intervención tiene para Belén y para el esquema de conectividad regional.

Próximo paso: la Circunvalación de Belén

Durante la recorrida, las autoridades también confirmaron una novedad vinculada a otra obra de relevancia para la zona. Informaron que en las próximas semanas comenzarán los trabajos para la obra básica y pavimentación del by pass, o Circunvalación, de Belén.

Ese anuncio amplía el alcance del plan de infraestructura sobre el departamento y suma una nueva pieza al esquema vial de la región. Si la refacción del Puente La Puntilla apunta a asegurar la funcionalidad de una conexión ya existente y esencial para el tránsito entre departamentos, la futura intervención sobre la Circunvalación de Belén aparece como un complemento dentro de una agenda más amplia de mejoras para la circulación y el ordenamiento del tránsito.