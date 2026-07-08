Ampliarán la Reserva Laguna Blanca para fortalecer la protección de las Cuevas de Cacao

El Gobierno de la Provincia dio un nuevo paso en una iniciativa orientada a fortalecer la protección de uno de los espacios de mayor relevancia patrimonial de la Puna catamarqueña. Con ese objetivo, el gobernador Raúl Jalil encabezó una reunión de trabajo junto al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y el intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma, para avanzar en una propuesta destinada a ampliar la Reserva Provincial y Reserva de Biosfera Laguna Blanca e incorporar a ese esquema de conservación el sector conocido como Cuevas de Cacao y su área circundante.

Durante el encuentro también participaron la secretaria de Medio Ambiente, Jazmín Menéndez, y el director de ARCAT, Pedro Monferrán, quienes analizaron junto a las autoridades provinciales y municipales el alcance de la propuesta y las acciones necesarias para concretar su implementación.

La iniciativa busca consolidar un modelo de gestión que permita garantizar la preservación integral de un espacio considerado estratégico tanto por su riqueza arqueológica y antropológica como por sus valores ambientales y paisajísticos.

La ampliación de la Reserva Laguna Blanca

En la reunión se evaluó la importancia de incorporar el sector de Cuevas de Cacao al sistema provincial de áreas protegidas mediante la ampliación de la Reserva Provincial y Reserva de Biosfera Laguna Blanca.

Según se explicó, esta incorporación tiene como finalidad asegurar la conservación integral de los valores presentes en el área y, al mismo tiempo, promover el desarrollo de su potencial turístico.

Entre los objetivos de la propuesta se destacan:

Garantizar la conservación de los valores arqueológicos del sitio.

Preservar el patrimonio antropológico de la región.

Proteger los recursos ambientales y paisajísticos.

Favorecer el desarrollo del potencial turístico del área.

La propuesta se plantea como una herramienta que permita integrar distintos aspectos de la gestión territorial bajo una misma estrategia de conservación y aprovechamiento responsable.

Provincia y Municipio

La iniciativa surge como una acción conjunta entre el Gobierno de Catamarca y la jurisdicción municipal de Antofagasta de la Sierra, con el propósito de consolidar un mecanismo de gestión orientado a garantizar la protección efectiva del patrimonio natural y cultural existente en la región.

El proyecto contempla una articulación entre los distintos niveles del Estado para desarrollar políticas que permitan fortalecer las tareas de preservación del área y asegurar un manejo integral del territorio.

En ese marco, la propuesta también apunta a fomentar:

La investigación científica.

La conservación del patrimonio natural y cultural.

El desarrollo sustentable del territorio.

La intención es que estas acciones se desarrollen de manera coordinada, permitiendo compatibilizar la protección de los recursos con un uso responsable del espacio.

Un sitio histórico clave

Las Cuevas de Cacao son consideradas un sitio de extraordinaria importancia para el conocimiento de la ocupación humana temprana en Sudamérica. De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la reunión, las investigaciones desarrolladas a lo largo de las últimas décadas permitieron documentar evidencias arqueológicas de carácter excepcional que otorgan al lugar un valor científico y patrimonial destacado.

Entre los registros identificados se encuentran:

Evidencias de ocupaciones humanas asociadas a megafauna extinta.

Uno de los conjuntos de arte rupestre más relevantes de la Puna argentina.

Estos hallazgos posicionan al sitio como un área de especial interés para la investigación arqueológica y antropológica, además de constituir un patrimonio de relevancia para la provincia.

Precisamente, esos antecedentes ya habían motivado una propuesta destinada a poner en valor el área arqueológica y su entorno, impulsada por la Secretaría de Gestión Cultural y la Dirección Provincial de Antropología.

Esquema de manejo integral del territorio

En este contexto, la ampliación de la Reserva Provincial Laguna Blanca aparece como una oportunidad para integrar en un único esquema de administración distintos componentes del patrimonio existente en la región.La propuesta contempla incorporar bajo un mismo modelo de manejo la conservación de:

El patrimonio arqueológico.

El patrimonio antropológico.

Los valores paisajísticos.

La biodiversidad altoandina.

A través de ese enfoque integral también se busca fortalecer distintas acciones vinculadas con la gestión del área.

Entre ellas se encuentran:

Las tareas de control.

La investigación científica.

El monitoreo permanente del territorio.

El uso público responsable del espacio protegido.

El objetivo es consolidar un sistema que permita preservar los recursos existentes y garantizar una administración planificada de un sector considerado estratégico por sus características naturales y culturales.

El rol de la Secretaría de Medio Ambiente

Dentro de la iniciativa, el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, por intermedio de la Secretaría de Medio Ambiente, tendrá un papel central en el desarrollo de la propuesta. Según se informó, el organismo será responsable de llevar adelante la evaluación técnica del proyecto y de elaborar los estudios necesarios para su futura implementación.

Estas tareas se desarrollarán en coordinación con las autoridades locales y con los organismos provinciales competentes, con el propósito de reunir la información técnica necesaria para avanzar en la ampliación de la reserva.

De esta manera, el Gobierno provincial y el municipio de Antofagasta de la Sierra avanzan en una propuesta que busca fortalecer la protección de las Cuevas de Cacao, incorporando este sector a la Reserva Provincial y Reserva de Biosfera Laguna Blanca para garantizar la conservación de sus excepcionales valores arqueológicos, antropológicos, ambientales y paisajísticos, al tiempo que se promueve la investigación científica, el desarrollo sustentable y el aprovechamiento responsable de uno de los espacios más significativos de la Puna catamarqueña.