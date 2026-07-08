El Gobierno apuesta a una nueva foto política con gobernadores en Tucumán

El Gobierno nacional depositó expectativas en la vigilia por el Día de la Independencia que se celebrará este miércoles en Tucumán, donde espera concretar una nueva fotografía política junto a gobernadores aliados como parte de la estrategia para fortalecer el vínculo con las provincias. En el oficialismo descuentan la presencia de al menos 12 mandatarios provinciales, en una convocatoria que también aparece como una oportunidad para reafirmar el diálogo entre la Casa Rosada y los gobiernos provinciales.

La actividad contará con la participación del presidente Javier Milei y del flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, quienes consideran que el encuentro puede convertirse en un nuevo gesto de acercamiento con los gobernadores. En el entorno del Ejecutivo entienden que la relación con las provincias atraviesa una etapa distinta desde la llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete y aspiran a consolidar ese escenario con una imagen institucional similar a la obtenida en 2024.

La intención oficial es reeditar la fotografía lograda el año pasado, cuando el Presidente impulsó la firma del Pacto de Mayo, un momento que el Gobierno considera como una referencia en la construcción de consensos con los mandatarios provinciales.

Nuevo gesto de acercamiento

En la Casa Rosada sostienen que la incorporación de Diego Santilli a la conducción de la Jefatura de Gabinete produjo un cambio en el vínculo entre el Gobierno nacional y las provincias.

Ese diagnóstico alimenta la expectativa de que la vigilia por el Día de la Independencia permita exhibir una nueva imagen de unidad con gobernadores aliados y, al mismo tiempo, reforzar los canales de diálogo político abiertos en las últimas semanas.

Incluso, desde el oficialismo no descartan que pueda producirse un contacto previo entre representantes del Poder Ejecutivo y los mandatarios provinciales, una dinámica que ya tuvo un antecedente reciente. Ese acercamiento se registró en la antesala de la jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete, ceremonia que se desarrolló en el Salón Blanco de la Casa Rosada y a la que asistieron 13 de los 24 gobernadores del país.

La impronta de Diego Santilli

Uno de los objetivos que se planteó Diego Santilli al asumir la conducción de la Jefatura de Gabinete fue imprimir mayor dinamismo a la gestión y modificar la agenda política y mediática del Gobierno. De acuerdo con la información difundida, esa estrategia también buscó dejar atrás una agenda que, hasta ese momento, se encontraba atravesada por la polémica derivada de la investigación abierta contra su antecesor, Manuel Adorni.

Desde el entorno de la Jefatura de Gabinete señalaron que, por el momento, no está prevista la realización de reuniones ampliadas en la Casa Rosada.

En cambio, indicaron que continuará la modalidad habitual de trabajo basada en encuentros individuales entre los funcionarios y los distintos actores políticos.

La reforma electoral, uno de los principales objetivos

Más allá del valor institucional del encuentro en Tucumán, el Gobierno considera que el fortalecimiento del vínculo con las provincias resulta necesario para avanzar en los proyectos legislativos que impulsa en el Congreso. La administración libertaria necesita el acompañamiento de sus aliados para lograr la sanción de la reforma electoral, una iniciativa que considera prioritaria y que tiene entre sus principales objetivos la eliminación de las PASO.

Al mismo tiempo, el oficialismo entiende que el diálogo con los gobernadores también será determinante para comenzar a delinear los primeros acuerdos electorales con vistas al escenario político de 2027.

El respaldo legislativo y los acuerdos políticos

Desde La Libertad Avanza reconocen que las futuras negociaciones electorales estarán directamente vinculadas con el acompañamiento que los distintos sectores políticos otorguen a los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo. En ese sentido, dentro del oficialismo advierten que la conformación de listas y los acuerdos políticos dependerán del respaldo que reciban las iniciativas legislativas promovidas por el Gobierno.

Una fuente integrante de la mesa política resumió esa postura al afirmar: "Los acuerdos y la reforma están ligados. Naturalmente son temas que van de la mano en muchos casos".

En la misma línea, otra voz del oficialismo sostuvo: "Impulsamos una reforma electoral que es importante. Los que no la quieren tratar, está bien, pero lógicamente vamos a tener una consideración distinta con los que quieran".