Espert se negó a declarar en la causa por lavado de dinero vinculada a Fred Machado

José Luis Espert se presentó este martes ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro para ser indagado en una causa por presunto lavado de dinero vinculada al empresario Federico "Fred" Machado. Por recomendación de su defensa, se negó a declarar, presentó un escrito con documentación y solicitó que el juez reasuma la conducción de la investigación.

La causa busca determinar el origen de US$200.000 que, según la acusación, Espert recibió de Machado mediante un contrato de asesoramiento presuntamente simulado con la empresa minera guatemalteca Minas del Pueblo. De acuerdo con la investigación, esos fondos habrían sido destinados a la compra de vehículos de alta gama y a la constitución de un fideicomiso en Costa Esmeralda.

La indagatoria fue impulsada por el fiscal federal Fernando Domínguez ante el juez Lino Mirabelli, titular del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro.

La defensa de Espert

La citación había sido postergada una semana luego de un planteo realizado por la defensa de Espert para analizar el expediente. El fiscal sostiene que el contrato fue utilizado para justificar el ingreso de dinero de origen ilícito, en el marco del acuerdo judicial que Machado alcanzó con la Justicia de Estados Unidos por lavado de activos y fraude en operaciones comerciales vinculadas a aviones.

La acusación por narcotráfico que había recaído sobre el empresario fue descartada por las autoridades estadounidenses.

En un comunicado, la defensa de Espert afirmó que la transferencia bajo investigación respondió a "un contrato de servicios profesionales real, documentado y anterior a los hechos que se le reprochan". Además, señaló que presentó once correos electrónicos intercambiados en 2019 para respaldar esa versión y solicitó que esa prueba sea producida directamente por el juez.

Los abogados también argumentaron que los mismos hechos son investigados desde 2021 en otro juzgado federal. Por ese motivo, pidieron que un único magistrado concentre el expediente para evitar resoluciones contradictorias.

El vínculo con Machado

La relación entre Espert y Machado se remonta a 2019. Según consta en la investigación, el empresario colaboró con la campaña presidencial del economista mediante el préstamo de un avión privado utilizado en más de 30 vuelos, la presentación de un libro y la provisión de un vehículo blindado.

Esos episodios forman parte de una causa judicial paralela. En 2023, durante la campaña para las elecciones legislativas en la que Espert encabezaba la lista de diputados nacionales por Buenos Aires de La Libertad Avanza, el dirigente peronista Juan Grabois presentó la denuncia que dio origen al expediente actual relacionado con el contrato firmado con la minera guatemalteca.

En distintas declaraciones públicas, Espert minimizó su vínculo con Machado y evitó confirmar si había recibido los US$ 200.000 investigados, aunque trascendieron evidencias sobre viajes y encuentros entre ambos.

La investigación

La investigación avanzó con allanamientos realizados en octubre del año pasado en la vivienda de Espert en San Isidro y en su despacho de la Cámara de Diputados. Durante esos procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y documentación vinculada al empresario. Posteriormente, Espert renunció a su candidatura y solicitó licencia como diputado nacional.

En el mismo expediente también fueron citados a declaración indagatoria el contador de Espert, Mariano Cosentino, y la empresa Varianza SA, señalada como parte de la maniobra investigada. Machado, en tanto, fue extraditado a Estados Unidos en noviembre pasado y permanece detenido en ese país tras alcanzar un acuerdo con la Justicia.