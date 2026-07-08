Con Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete, el Gobierno reúne a la mesa política

El Gobierno nacional realizará este miércoles la primera reunión de la mesa política desde la salida de Manuel Adorni, en un encuentro que marcará el debut de Diego Santilli en su nuevo rol como jefe de Gabinete. La convocatoria tendrá lugar en la Casa Rosada y estará destinada a revisar el estado de las negociaciones parlamentarias y definir la estrategia legislativa que el oficialismo buscará impulsar durante la nueva etapa de trabajo en el Congreso.

La reunión había sido prevista inicialmente para este martes a las 13 en las oficinas del flamante ministro coordinador. Sin embargo, durante el fin de semana se resolvió postergarla para el miércoles con el objetivo de evitar una superposición con el partido que la Selección Argentina disputó frente a Egipto por los octavos de final del Mundial.

Más allá del contexto deportivo que motivó el cambio de fecha, el encuentro representa el inicio formal de una nueva etapa dentro de la organización política del Gobierno. Desde su llegada a la Jefatura de Gabinete, Diego Santilli quedó a cargo de la coordinación política del gabinete nacional y mantiene además la responsabilidad sobre las negociaciones con los gobernadores y con los bloques aliados que integran el Congreso.

El nuevo esquema de coordinación política

La reunión permitirá poner en marcha el funcionamiento de la mesa política bajo la conducción de Santilli y revisar el escenario legislativo de las próximas semanas. En esa tarea, el jefe de Gabinete cuenta con el acompañamiento del vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, quien tiene a su cargo el vínculo con los legisladores nacionales.

También participan de la coordinación política Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem, mientras que desde el Senado cumple funciones Patricia Bullrich, al frente de la bancada de La Libertad Avanza.

La mesa política se completa con la participación del asesor presidencial Santiago Caputo, el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien mantiene la conducción política del espacio.

Fue precisamente Karina Milei quien, durante una reunión realizada el miércoles pasado con senadores y diputados de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, definió cuáles serán las prioridades legislativas que el Gobierno impulsará en esta nueva etapa.

Los tres proyectos en la agenda oficial

Según lo expuesto ante los legisladores oficialistas, el Poder Ejecutivo concentrará sus esfuerzos parlamentarios en tres iniciativas principales. Las prioridades definidas son:

La reforma política.

La reforma del régimen de Zona Fría.

Las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal.

Estas iniciativas conforman el núcleo de la estrategia legislativa que el Gobierno pretende desarrollar durante los próximos meses.

La reforma política y la discusión por las PASO

Entre los proyectos mencionados, la reforma política es la iniciativa que presenta mayores dificultades para avanzar en el Senado. Según se explicó, uno de los principales obstáculos proviene de la resistencia de los bloques aliados a respaldar la eliminación de las PASO, un punto que el oficialismo considera central.

En Balcarce 50 sostienen que esa modificación podría resultar fundamental para una eventual reelección del presidente Javier Milei. Con el propósito de sumar apoyos entre los gobernadores dialoguistas, el Gobierno planteó la posibilidad de habilitar listas colectoras, un sistema mediante el cual distintas listas legislativas podrían competir bajo la candidatura presidencial de Javier Milei.

Ese mecanismo permitiría que candidatos de La Libertad Avanza y de otros espacios aliados disputen votos dentro de una misma oferta nacional.

El régimen de Zona Fría

Otro de los ejes de la agenda legislativa es la reforma del régimen de Zona Fría, iniciativa que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que ahora deberá ser tratada por el Senado. El proyecto contempla la eliminación de subsidios sobre las tarifas de gas en distritos como:

Buenos Aires.

Córdoba.

Santa Fe.

San Luis.

Entre otros.

Como parte de las conversaciones previas para reunir los votos necesarios, el Gobierno evaluó otorgar subsidios a la electricidad en las denominadas zonas cálidas. La propuesta alcanzaría a provincias como Jujuy, Tucumán, Salta, Misiones, Santa Fe y Catamarca.

No obstante, hasta el momento no se incorporó ningún artículo al proyecto que contemple ese detalle.

Las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal

La tercera iniciativa prioritaria corresponde a las modificaciones del régimen de Inocencia Fiscal, un proyecto que aún requiere una definición final del Poder Ejecutivo antes de ser remitido al Congreso. Con los cambios previstos, el Gobierno busca ampliar y fortalecer el régimen de declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias, en línea con la agenda de formalización impulsada por el Ministerio de Economía.

Desde Balcarce 50 presentan esta herramienta como un mecanismo destinado a:

Reducir la presión fiscal sobre los contribuyentes formales.

Incentivar la exteriorización de operaciones.

Facilitar la relación con ARCA.

El avance de esta iniciativa quedó condicionado por la investigación patrimonial que involucra a Manuel Adorni. Según la información difundida, antes de presentar su declaración jurada, el exfuncionario se suscribió al régimen, aunque aclaró que esa decisión no tuvo como finalidad blanquear activos no declarados.

El desafío de fortalecer la iniciativa política

Con la primera reunión de la mesa política bajo la conducción de Diego Santilli, el Gobierno buscará ordenar la estrategia que desplegará en el Congreso durante los próximos meses. La coordinación con gobernadores, legisladores y bloques aliados será una pieza central para intentar avanzar con la reforma política, el tratamiento del régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal.

En ese escenario, el oficialismo deberá definir el camino parlamentario de sus principales iniciativas mientras procura fortalecer su capacidad de negociación y consolidar la iniciativa política en una nueva etapa de gestión marcada por el cambio en la conducción de la Jefatura de Gabinete.