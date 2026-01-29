Analizan declarar la emergencia ígnea en la Patagonia tras el reclamo de los gobernadores

La mesa política del Gobierno nacional volverá a reunirse este jueves al mediodía en la Casa Rosada para analizar si avala el reclamo de los gobernadores patagónicos que solicitan declarar la emergencia ígnea en la región, en el marco de los incendios forestales que desde hace meses afectan amplias zonas del sur del país. La medida permitiría reforzar los recursos y la asistencia de la Nación para el combate del fuego y la recuperación de las áreas dañadas.

Según informaron fuentes oficiales con conocimiento de las negociaciones, el pedido de las provincias viene siendo evaluado desde hace varios días por la cúpula libertaria y no se descarta que el proyecto sea incorporado a último momento en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, que comenzarán el próximo lunes.

El encuentro está previsto para las 12:00 y será encabezado, como es habitual, por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También participarán el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Además, no se descarta la presencia del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, quien ya participó de la última reunión de este espacio la semana pasada, teniendo en cuenta que una eventual declaración de emergencia tendría impacto directo en el presupuesto nacional y en la reasignación de partidas.

Los gobernadores de la Patagonia vienen reclamando desde hace tiempo una intervención más fuerte del Estado nacional ante el avance del fuego, que ya arrasó más de 230 mil hectáreas en distintas provincias. La magnitud de los incendios, que afectan tanto áreas productivas como zonas habitadas y reservas naturales, generó una creciente presión política para que se adopten medidas excepcionales.

En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo este miércoles una conversación telefónica con el gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, una de las provincias más castigadas por los incendios. El diálogo giró en torno a los operativos que se están llevando adelante en la región y al proyecto de ley que impulsa la declaración de emergencia ígnea.

Torres se convirtió en uno de los mandatarios que con mayor énfasis reclama que el Congreso trate y apruebe la emergencia durante las próximas sesiones extraordinarias. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el gobernador chubutense recordó que las legislaturas provinciales ya aprobaron declaraciones similares, aunque advirtió que esas decisiones resultan insuficientes frente a la dimensión de la crisis.

"La magnitud de los acontecimientos exige herramientas excepcionales", sostuvo Torres, quien además firmó un comunicado conjunto con los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz). En ese texto, compararon la situación con emergencias recientes en Chile y Estados Unidos y remarcaron la necesidad de coordinar esfuerzos entre las provincias y el Estado nacional para proteger a la población.

El reclamo recibió respaldo de distintos sectores políticos. El PRO, con el ex presidente Mauricio Macri a la cabeza, la Unión Cívica Radical y bloques de la oposición como Provincias Unidas, Unión por la Patria y la Izquierda manifestaron su apoyo e incluso presentaron iniciativas propias para abordar la emergencia.

Uno de los proyectos más avanzados propone declarar la emergencia ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, y establecer como "zona de desastre" a los territorios específicamente afectados por las llamas.

La iniciativa habilita a la Agencia Federal de Emergencias, o al organismo que la reemplace, a disponer de recursos presupuestarios para acciones de prevención y combate del fuego, asistencia a las personas damnificadas, apoyo a provincias y municipios y la aplicación de la Ley de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil.

Además, el proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias para cumplir con los objetivos de la ley y establece que todas las acciones deberán implementarse en coordinación con los gobiernos provinciales y municipales, respetando los protocolos del Plan Nacional de Manejo del Fuego.

Hasta el momento, el Gobierno nacional no envió una iniciativa propia al Congreso, aunque fuentes cercanas a las negociaciones señalaron que esa posibilidad está en evaluación y podría concretarse en los próximos días, con ingreso por el Senado.