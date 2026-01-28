Milei acusó a Cristina Kirchner de haber quebrado el sistema previsional

El presidente Javier Milei volvió a cargar con dureza contra la oposición y, en particular, contra la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, a quien acusó de haber quebrado el sistema previsional argentino mediante políticas de corto plazo orientadas, según su visión, al populismo electoral. El mensaje fue difundido a través de su cuenta oficial en la red social X y se inscribe en el marco del debate legislativo por las jubilaciones y el gasto previsional, uno de los ejes centrales de la agenda económica del Gobierno.

"Quebraron el sistema previsional con el objetivo de hacer populismo en el corto plazo, mofándose de lo que le dejan al sucesor", escribió Milei en un posteo que rápidamente generó repercusión política. En el mismo mensaje, el Presidente sostuvo que los sectores que hoy impulsan proyectos alternativos desde la oposición son los mismos que, a su criterio, dejaron un esquema previsional financieramente inviable y ahora promueven iniciativas que "llevan a la quiebra del Estado".

Fin. https://t.co/bOcUNqbrdC — Javier Milei (@JMilei) January 28, 2026

Las declaraciones del jefe de Estado refuerzan la postura que el Gobierno viene sosteniendo en el Congreso, donde se discuten distintas propuestas vinculadas a la actualización de haberes jubilatorios y a la recomposición de ingresos para los adultos mayores. Desde el oficialismo advierten que muchas de esas iniciativas carecen de respaldo presupuestario y podrían poner en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado en los primeros meses de gestión.

En esa línea, Milei consideró que los proyectos promovidos por la oposición profundizan los desequilibrios estructurales del sistema previsional y comprometen la sostenibilidad de las cuentas públicas en el mediano y largo plazo. Para el Gobierno, el sistema jubilatorio arrastra problemas de fondo derivados de decisiones tomadas durante décadas, entre ellas moratorias sin financiamiento, ampliación de beneficios sin aportes suficientes y una fuerte dependencia del Tesoro Nacional.

El mensaje presidencial cerró con una definición política tajante: "Por suerte están de salida". La frase resume la estrategia discursiva del oficialismo, que busca confrontar abiertamente con el kirchnerismo y responsabilizarlo por la herencia económica recibida, en especial por la situación del sistema previsional, que hoy demanda una parte significativa del gasto público.

Desde el entorno presidencial remarcan que el actual esquema jubilatorio presenta un déficit crónico, agravado por la pérdida de relación entre aportantes y beneficiarios, el envejecimiento poblacional y la utilización del sistema como herramienta de política social. En ese marco, el Ejecutivo insiste en que cualquier modificación debe ser fiscalmente sostenible y compatible con el objetivo de déficit cero.

El cruce se produce en un contexto de alta tensión política, con el Congreso convertido en el principal escenario de disputa entre el oficialismo y los bloques opositores. Mientras estos últimos reclaman una mejora inmediata en los ingresos de los jubilados frente a la inflación, el Gobierno advierte que avanzar sin financiamiento genuino implicaría repetir errores del pasado y agravar los problemas estructurales del Estado.

El debate previsional aparece así como uno de los ejes más sensibles de la discusión política actual, no solo por su impacto social, sino también por su peso en el equilibrio fiscal. En ese escenario, las declaraciones de Milei buscan marcar límites claros y fijar la posición del Ejecutivo frente a un tema que promete seguir generando fuertes cruces en el corto plazo.