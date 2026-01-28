Milei en el Museo del Holocausto: un fuerte mensaje contra el antisemitismo

En una fecha de profunda relevancia para la agenda de derechos humanos y la memoria internacional, el presidente Javier Milei participará esta tarde del acto central en conmemoración del Día Internacional del Holocausto. El encuentro tendrá lugar en la sede del Museo del Holocausto de Buenos Aires, situada en la calle Montevideo 919, en el barrio de Recoleta. La llegada del mandatario al evento se produce tras un regreso vertiginoso a la Ciudad de Buenos Aires durante la madrugada, luego de cumplir una agenda personal y política en Mar del Plata, donde recorrió zonas céntricas, visitó la fábrica de helados Lucciano's, asistió al espectáculo de su expareja Fátima Flórez y brindó una disertación en el marco del evento La Derecha Fest.

Presencias institucionales y autoridades presentes

Según información proporcionada por la agencia Noticias Argentinas, la ceremonia está programada para este miércoles a las 17:00 horas. El acto contará con una representación de alto nivel tanto del Poder Ejecutivo como de las organizaciones civiles más importantes de la comunidad. Se espera que el Jefe de Estado asista acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y otros integrantes del Gabinete nacional. Por parte de la comunidad judía, han confirmado su presencia las máximas autoridades, entre ellas el titular de la DAIA, Mauro Berenstein, y el secretario general de la AMIA, Mario Sobol.

La elección de esta fecha responde a la efeméride establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que fijó el 27 de enero como jornada global en memoria de las víctimas de la Shoah para recordar la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. En su última participación en esta conmemoración, Milei enfatizó la vigencia del peligro que representan los discursos de odio. Hace un año, en un contexto marcado por el secuestro de rehenes por parte de Hamas en Gaza, el Presidente advirtió que el antisemitismo y el odio hacia la civilización occidental están más vigentes que nunca, lo que obliga a las naciones a no claudicar en la lucha contra el extremismo.

Vínculo personal y religioso

Más allá del protocolo de Estado, el jefe de Estado mantiene un lazo particular con el judaísmo, habiendo manifestado en distintas oportunidades su intención de convertirse a esa religión, proyecto que decidió postergar tras asumir la Presidencia. No obstante, ha mantenido una relación constante y cercana con referentes religiosos, visitando sinagogas y recibiendo formalmente a rabinos y autoridades de la comunidad.