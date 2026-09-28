Ancasti y El Alto rechazan proyecto de exploración de litio por el impacto en la zona

Representantes y pobladores de los departamentos de Ancasti y El Alto se manifestaron frente al Ministerio de Minería de Catamarca para expresar su rechazo a las actividades de la empresa Litios del Norte S.A. y al proyecto de exploración de litio previsto en la Sierra de Ancasti.

La protesta tuvo como uno de sus principales objetivos entregar una nota ante la cartera minera para solicitar que se frene el inicio de las actividades que la empresa tendría previstas en la zona. Entre quienes se presentaron frente al organismo estuvieron Walter Ríos, Mayra y Mario, representantes y pobladores que plantearon públicamente sus cuestionamientos al proyecto y reclamaron una respuesta de las autoridades.

Los vecinos sostienen que la actividad minera puede poner en riesgo las escasas cuencas hídricas de la región, recursos que consideran fundamentales para el consumo humano, la ganadería y la subsistencia de las comunidades locales.

El planteo también alcanza a otros componentes del territorio. Según expresaron, el proyecto afectaría negativamente el cordón verde de flora y fauna nativa existente entre Catamarca y Santiago del Estero, además de poner en peligro el patrimonio arqueológico de la zona.

Walter, vecino El Alto

El agua, en el centro de la preocupación

Durante el diálogo mantenido con la prensa, los representantes remarcaron que una de sus principales preocupaciones está vinculada con el agua, además de la preservación de la flora y la fauna.

Uno de los representantes explicó que, según su percepción, las acciones de la empresa se están desarrollando de manera silenciosa y que esa situación llevó a los pobladores a realizar el movimiento frente al Ministerio de Minería. "Ellos están haciendo todo en forma tan silenciosa", señalaron al explicar los motivos que los llevaron a presentarse ante la cartera minera.

En ese marco, plantearon la necesidad de contar con información sobre las actividades previstas y cuestionaron que, según sostienen, no se haya explicado adecuadamente a la comunidad cuáles serían sus alcances. La nota presentada ante el organismo busca específicamente solicitar la suspensión de las actividades previstas durante la semana, entre ellas las reuniones que la empresa tenía contempladas realizar en la Villa de El Alto. El reclamo de los pobladores se relaciona así no solamente con el desarrollo de las actividades mineras, sino también con la forma en que se está comunicando el proyecto a las comunidades que podrían verse involucradas.

Reclamo por falta de información

Los representantes sostienen que Minería no informó en tiempo y forma sobre las actividades previstas y consideran que esa situación dificulta la participación efectiva de los pobladores.

Según explicaron, el viernes se presentaron en el Ministerio junto con Luciana, de Anquincila, y fue a partir de una comunicación con una radio que, de acuerdo con su relato, la población tomó conocimiento de la reunión que tendría lugar durante esta semana en la Villa El Alto.

"Gracias a que llamamos a una radio, ahí se enteró la población, la sociedad", expresaron. Los vecinos cuestionan, en ese sentido, que la información sobre las actividades haya llegado a la comunidad a partir de esa intervención y no mediante una comunicación que, según su planteo, permitiera una participación previa y amplia. Por esa razón, una de las demandas centrales es suspender las actividades previstas hasta que exista mayor información sobre el proyecto y sus posibles efectos.

La experiencia de una perforación en Santa Gertrudis

Durante la manifestación, Mayra, vecina de Ancasti, relató una experiencia vinculada con una perforación realizada en el paraje Santa Gertrudis, que utilizó como antecedente para explicar sus cuestionamientos a la modalidad de actividad minera prevista.

Según relató, durante aquella experiencia integrantes de la empresa minera permanecieron en el lugar con las máquinas funcionando durante 24 horas al día durante 15 días. La vecina señaló que Ancasti es una zona ganadera y que el ruido y las vibraciones generados por las máquinas tuvieron consecuencias sobre los animales.

"Los animales se iban por el ruido y las vibraciones", sostuvo Mayra al describir lo ocurrido.

Para los pobladores, esta situación constituye un antecedente que debe ser tenido en cuenta al analizar las actividades que podrían desarrollarse en la zona. La preocupación se centra particularmente en el impacto que el movimiento, el ruido y las tareas de exploración pueden tener sobre una región donde la ganadería forma parte de las actividades locales.

La vecina también describió las consecuencias que, según su relato, tuvo aquella perforación sobre el entorno.

Polvo y vegetación: otro punto del reclamo

Mayra también afirmó que, durante aquella experiencia en Santa Gertrudis, "todo se llenó de un polvo que cubrió toda la vegetación".

En sus declaraciones, la pobladora manifestó además: "sabemos que es un polvo tóxico". Esta afirmación corresponde al relato realizado por la vecina durante el reclamo y fue planteada como parte de los cuestionamientos a las consecuencias que atribuyen a las actividades de exploración.

La preocupación por la vegetación se vincula con el reclamo general de los pobladores respecto de la preservación del entorno natural. Los representantes de Ancasti y El Alto sostienen que el proyecto puede afectar el cordón de flora y fauna nativa que se extiende entre Catamarca y Santiago del Estero. De esta manera, el planteo presentado ante Minería reúne distintas dimensiones: agua, ganadería, flora, fauna, patrimonio arqueológico e información a la comunidad.

Pedido formal ante la cartera minera

Luego de expresar públicamente su postura, Walter Ríos, Mayra y Mario formalizaron la presentación ante el Ministerio de Minería de Catamarca.

La nota entregada busca frenar el inicio de las actividades previstas y plantea la suspensión de los procesos relacionados con la presentación del Informe de Impacto Ambiental (IIA) del Proyecto Minero El Alto.

El pedido se produce mientras los pobladores mantienen su rechazo a la modalidad de exploración de litio planteada para la zona por Litios del Norte S.A. Los representantes sostienen que el proyecto puede generar consecuencias sobre recursos y actividades que consideran esenciales para la región. Entre ellas ubican especialmente el acceso al agua, la ganadería y la preservación de la flora y fauna nativa.

A esto agregan la preocupación por el patrimonio arqueológico y el reclamo por una mayor participación de la comunidad en las instancias vinculadas con el proyecto.

Tras la presentación realizada ante el Ministerio de Minería, los pobladores quedaron a la espera de una pronta respuesta por parte de las autoridades.