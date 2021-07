Andalgalá: mujeres se encadenaron en reclamo de estabilidad laboral

Un grupo de mujeres, en la madrugada de hoy, tomó la decisión de encadenarse frente a las puertas del Mini Cape ubicado sobre calle Pérez de Zurita, en la ciudad de Andalgalá.

La medida es protagonizada por ocho trabajadoras que prestan servicios en las escuelas de Secundaria N°81, Villa Vil y en la escuela Secundaria N°21. Allí trabajan desde hace 10 años en la parte administrativa o de servicio general, cobrando actualmente la beca Catamarca Incluye, la que depende del Ministerio de Planificación de la provincia.

“Estamos tratando de defender nuestro trabajo, lo más triste es que hoy en día no tenemos nada seguro, tomamos el Mini Cape porque es el único lugar representativo que tenemos de la provincia. Hay disconformidad porque hay muchos nombramientos, de contratos que están ingresando a las escuelas y nosotros tenemos la beca de Catamarca Incluye” dijo Ailin Aimo.

Aimo indicó que a pesar de la pandemia cumplieron con sus tareas, cumpliendo con los horarios de trabajo como si fueran personal de planta, aseveró no contar con una obra social. “Uno está cansado y llega a su límite en decir que son años que te vienen diciendo que no hay contratos, de que no hay nombramientos, de que esperes un poquitito más y te das con la situación que hace dos días ingresaron personas con contratos en manos en distintas escuelas” precisó. (Fuente FM La Perla)