Ante la demanda de la gente, el IPV retoma progresivamente la atención al público

En Instituto Provincial de la Vivienda informó que a partir del próximo martes 13 de julio estarán disponibles la Mesa de Entradas y las Cajas para el Pago de cuotas de vivienda, con atención por orden de llegada y siguiendo los protocolos de cuidado sanitario pertinentes.

Por otra parte, informaron que están trabajando para retomar próximamente la atención al público en las demás áreas de la Institución. Cabe recordar que el IPV fue suspendiendo sus actividades a partir de una serie de contagios y luego por los decretos del Gobierno que establecían nuevas restricciones.

Según manifestó a diario La Unión su administrador, Juan Ariel Orellana, el organismo redujo su capacidad de personas para desempeñar las funciones y ejecutó turnos programados para reactivar la atención al público. En este sentido, agregó que durante esta semana y la próxima, los empleados se organizarán para salir de vacaciones, pero que una vez terminado este período continuarán con la vuelta a la actividad presencial.

En este marco, añadió que "todas las áreas trabajan con menos del 30 por ciento de capacidad de gente; venimos trabajando bien así, solo no atendemos al público sin turnos y habíamos suspendido el tema de las actualizaciones de carpeta para evitar que la gente se aglomere por eso".

Por otro lado, indicó que el tema de la presentación de documentos para la inscripción no era de urgencia porque no están entregando viviendas. "No las estamos entregando, recién las estamos haciendo", explicó.