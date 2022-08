Ante el pedido de condena contra Cristina Kirchner, Milei y Maslatón toman posiciones opuestas

El diputado Javier Milei y el abogado especialista en finanzas Carlos Maslatón, representantes de la derecha liberal que se autodefine libertaria, mostraron opiniones encontradas respecto al pedido de 12 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad.



El legislador Milei (La Libertad Avanza) señaló desde Twitter que desde el lunes los argentinos están "ante un momento bisagra para la historia del país" y se congratuló porque "por la justicia se empieza a imponer sobre los corruptos".

En cambio, Maslatón, quien se distanció de Milei tras una interna dentro del espacio, afirmó que el caso de la obra pública en Santa Cruz y la solicitud de pena presentada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola "no debe terminar como (el expresidente) Lula Da Silva en Brasil", y en ese sentido alertó: "A veces al opositor es mejor no encarcelarlo".



"Guarda con un 17 de octubre -agregó Maslatón-. Y guarda que no termine pasando lo que ahora pasa con Lula en Brasil. A veces al opositor es mejor no encarcelarlo y más si aún conserva el 30% como decís, lo que es impresionante. Que sea en las urnas de votación", señaló desde su cuenta de Twitter.



Finalmente, el abogado y analista en finanzas confesó que "le parece divertido" que los fiscales de la causa 'Vialidad' acusen a la vicepresidenta Cristina Kirchner mientras no se investiga el destino que se le dio al dinero correspondiente a la deuda externa tomada entre 2015 y 2017 por el expresidente Mauricio Macri.



"Me parece divertido que el fiscal Diego Luciani quiera reivindicar 5.321 millones de pesos malversados por CFK, López, De Vido. Yo quiero que en otra causa se reivindiquen los 250 mil millones de USD de deuda tomada por Macri en 2015-2019 y esfumados por la corrupción financiera", posteó Maslatón desde su red social.



Por el contrario, Milei concluyó que para él la corrupción "es inherente a la existencia del Estado".