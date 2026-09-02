Con Milei ausente, la UIA celebra el Día de la Industria en medio crisis y reclamos

Con buena parte de las máquinas de las fábricas detenidas, la Unión Industrial Argentina (UIA) celebrará este miércoles el Día de la Industria en un escenario negativo para el sector. El acto central se desarrollará desde las 10 en un establecimiento del rubro farmacéutico ubicado en Malvinas Argentinas.

La jornada estará atravesada por los números adversos que exhibe la actividad industrial argentina. El sector registra una caída superior al 2 por ciento y, de acuerdo con los datos planteados en este contexto, se produjo la desaparición de unas 3.000 fábricas.

El encuentro tendrá además una marcada señal política por la ausencia del presidente Javier Milei. En representación del Gobierno asistirán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el secretario Pablo Lavigne, identificado como hombre de Luis Caputo.

Ambos funcionarios escucharán el discurso del presidente de la UIA, Martín Rappallini, de Cerámicas Alberdi, en una jornada que reunirá al sector empresario en medio de crecientes dificultades para la producción industrial.

Las principales cifras que reflejan la crisis

La celebración del Día de la Industria llega en un momento en el que el panorama del sector se presenta complejo. La caída de la actividad y la reducción de la cantidad de establecimientos industriales forman parte de un escenario que preocupa al empresariado.

Entre los principales datos que caracterizan la situación se encuentran:

Una caída superior al 2 por ciento en la actividad industrial.

en la actividad industrial. La desaparición de aproximadamente 3.000 fábricas .

. Una importante cantidad de máquinas detenidas en los establecimientos productivos.

en los establecimientos productivos. Una caída en las ventas vinculada a la pérdida del poder de compra de los salarios.

Una merma del crédito destinado al consumo.

Este conjunto de factores configura un contexto negativo para las empresas, que deben enfrentar una menor dinámica de ventas y un mercado de consumo condicionado por la reducción del poder adquisitivo de los salarios y la disminución del crédito disponible.

La preocupación por la apertura de las importaciones

A las dificultades vinculadas a la producción y las ventas se suma una de las principales preocupaciones expresadas por el empresariado industrial: la apertura importadora en productos considerados clave para distintos sectores.

La inquietud alcanza especialmente a rubros como la siderurgia y los textiles, donde se observa una presencia cada vez más fuerte de productos provenientes de China. En este escenario, los sectores de neumáticos y metalurgia aparecen entre los más afectados. La mayor facilidad para el ingreso de productos importados se suma a las dificultades que ya enfrentan las empresas locales en un contexto de caída de ventas y menor consumo.

El proceso está acompañado por cambios impulsados por el Gobierno, que ha ido desmantelando regulaciones que permitían demorar o frenar algunos productos importados. Para el sector industrial, esta dinámica profundiza las preocupaciones en un momento de retroceso de la actividad.

Ventas en baja y menor capacidad de consumo

La situación de las empresas industriales no se explica únicamente por la competencia de los productos importados. La caída de las ventas representa otro de los principales problemas para el sector.

Según el escenario planteado, la merma en el consumo está relacionada con la pérdida del poder de compra de los salarios. A ello se suma una reducción del crédito para el consumo, lo que limita aún más la capacidad de compra y repercute sobre la demanda de los productos.

De esta manera, las empresas enfrentan simultáneamente una menor demanda interna y una mayor facilidad para el ingreso de productos importados. La combinación de ambos factores se produce mientras una parte significativa de la capacidad productiva permanece sin actividad, con máquinas detenidas en las fábricas.

Una relación tensa con el Gobierno

El contexto económico se desarrolla, además, en medio de una relación tensa entre la UIA y el gobierno de Javier Milei. Desde la administración libertaria acusan al sector industrial de buscar prebendas para producir, una posición que marca las diferencias existentes entre el empresariado y el Gobierno.

La celebración del Día de la Industria reunirá así a representantes del sector y a funcionarios nacionales en un momento de dificultades para la actividad fabril. La presencia de Diego Santilli y Pablo Lavigne contrastará con la ausencia de Javier Milei en el acto central.

Martín Rappallini, presidente de la UIA y referente de Cerámicas Alberdi, será una de las voces centrales de la jornada. Su intervención se producirá ante un panorama atravesado por cifras negativas, con una caída superior al 2 por ciento y la desaparición de unas 3.000 fábricas.