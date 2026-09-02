Fuertes reclamos de la UIA: pidieron bajar impuestos y reactivar la economía

La Unión Industrial Argentina (UIA) realizó su tradicional conmemoración por el Día de la Industria en un escenario atravesado por la preocupación del sector ante la evolución de la actividad fabril, la pérdida de empleos, la presión tributaria y las dificultades de competitividad.

El acto central se desarrolló en la planta del laboratorio Elea Phoenix, ubicada en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas, y reunió a más de 200 empresarios industriales.

La jornada estuvo encabezada por el presidente de la UIA, Martín Rappallini, quien abrió su discurso con una referencia directa a la importancia de la actividad productiva. "Esto es la economía real. Es importante venir a las plantas productivas del país", expresó el dirigente ante los asistentes.

Sin embargo, uno de los datos políticos más relevantes del encuentro fue la ausencia de figuras de primer nivel del Gobierno nacional. Hasta el martes estaba prevista la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, pero finalmente no asistió.

Tampoco participaron del acto el presidente Javier Milei ni el ministro de Economía, Luis Caputo. Por parte del Gobierno, solo estuvieron presentes el secretario de coordinación productiva, Pablo Lavigne, y su equipo.

Los principales reclamos de los industriales

Durante el encuentro, la UIA volvió a poner el foco sobre los desafíos que, según la entidad, enfrenta actualmente el sector industrial. Entre las principales preocupaciones mencionadas se encuentran:

La carga tributaria .

. El rumbo de la actividad económica .

. La morosidad creciente .

. Las condiciones de competitividad .

. La difícil situación que atraviesan las pymes.

Rappallini reclamó, además, respeto hacia quienes producen e invierten en el país y cuestionó las descalificaciones hacia el sector empresario. "Debemos dejar atrás las descalificaciones y las agresiones hacia quienes producen. Podemos tener diferencias, incluso debatir qué políticas necesita la Argentina, pero el respeto tiene que ser parte fundamental de nuestra convivencia democrática", enfatizó el titular de la UIA.

El planteo se produjo en un contexto de tensión entre parte del sector industrial y la administración nacional, con diferencias públicas sobre el diagnóstico de la situación fabril y las políticas necesarias para impulsar la producción.

Caída de la actividad y pérdida de empleos

El encuentro se desarrolló en medio de un retroceso de la actividad industrial. Según los datos mencionados por la entidad, durante el primer semestre la producción fabril acumuló una caída del 2,2%.

A ese escenario se sumó la pérdida de puestos de trabajo. De acuerdo con la UIA, en el último año se perdieron alrededor de 52.000 empleos directos. Además, Rappallini afirmó durante el acto que el sector perdió 90.000 empleos desde 2023, una cifra que volvió a poner en el centro del debate la situación que atraviesa la industria.

Los datos reflejaron la preocupación expresada por los empresarios durante la conmemoración, especialmente ante la situación de numerosas pequeñas y medianas empresas.

La presión tributaria

Uno de los reclamos centrales de la UIA estuvo vinculado con la presión tributaria que enfrentan las empresas. Un informe elaborado por la entidad ubicó a la Argentina en el primer puesto entre los países con mayor carga fiscal sobre el sector formal de la economía. El estudio comparó la situación de 30 países, entre ellos:

Los integrantes del G20 .

. Países de Sudamérica .

. Países Bajos .

. España .

. Suiza.

Según el relevamiento, la carga tributaria sobre la actividad formal alcanzó el 56% en 2024, lo que representó un aumento de seis puntos porcentuales respecto del registro del año anterior.

El análisis incluyó los principales tributos que impactan sobre las empresas, entre ellos el Impuesto a las Ganancias para sociedades, el IVA, el Impuesto a los Débitos y Créditos, el Impuesto al Patrimonio, los derechos de exportación, Ingresos Brutos, las tasas municipales y el Impuesto de Sellos.

En ese marco, la demanda por una reducción de la carga impositiva volvió a ocupar un lugar central en el mensaje del empresariado industrial.

La dura crítica de Guillermo Moretti

En la previa al acto realizado en Malvinas Argentinas, el vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti, lanzó fuertes críticas contra el Gobierno de Javier Milei por la situación que atraviesa la actividad fabril.

"Esta gente no conoce el país, no sabe lo que es una fábrica", afirmó. Moretti profundizó sus cuestionamientos y, aunque no lo nombró directamente, apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo.

"Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno", lanzó.

También cuestionó la evolución de las finanzas personales del ministro y sostuvo: "Debe saber mucho de finanzas porque sus finanzas personales aumentaron un año un 37% en dólares. Y a la Argentina en ese año la endeuda. ¿Por qué no usará lo mismo que usa para él para nuestro país?". El dirigente reconoció que existen sectores de la economía que se encuentran en crecimiento y a los que, según indicó, el Gobierno "apuesta fuerte", como el agro, la minería y el petróleo.

Sin embargo, insistió en que la industria, considerada en su conjunto, atraviesa una situación "muy, muy difícil".

El antecedente de las críticas de Caputo

El contrapunto entre el Gobierno y la UIA ya había tenido un capítulo público a principios de agosto, luego de las críticas de Luis Caputo hacia la industria.

El ministro cuestionó a quienes advertían sobre la situación del sector y defendió su posición respecto de los resultados de los subsidios otorgados durante los últimos años. "Para todos los tarados que hablan de la industria, entre 2011 y 2023 cayó 10% a pesar de los subsidios", había expresado Caputo.

Frente a esas declaraciones, Rappallini evitó profundizar una disputa personal y sostuvo la necesidad de preservar los canales de diálogo entre el Gobierno y el sector productivo. El titular de la UIA afirmó que defender a la industria no implica cuestionar el orden macroeconómico impulsado por la administración nacional.

"No voy a entrar en polémicas, pero no son declaraciones felices que ayudan al diálogo que tanto se necesita para sacar a este país adelante", afirmó.

Industria y estabilidad macroeconómica

Rappallini sostuvo que el sector busca competir en igualdad de condiciones y reclamó una mayor valoración para los empresarios que invierten, innovan y exportan desde la Argentina.

En ese sentido, planteó que la defensa de la industria no es incompatible con otros objetivos económicos que el Gobierno considera centrales. "Nosotros creemos que defender la industria no es incompatible con defender la estabilidad macroeconómica, la baja de la inflación, el equilibrio fiscal, la normalización de la economía", sostuvo.

Con ese mensaje, la conmemoración por el Día de la Industria volvió a reflejar las diferencias y reclamos existentes entre el sector fabril y el Gobierno nacional.

La ausencia de Javier Milei, Luis Caputo y finalmente también de Diego Santilli marcó políticamente una jornada en la que los industriales pusieron sobre la mesa sus principales preocupaciones. La caída de la producción, la pérdida de puestos de trabajo, la situación de las pymes, la morosidad, la competitividad y la presión impositiva conformaron el núcleo de los planteos.

En ese contexto, la UIA volvió a reclamar medidas que permitan reactivar la economía y aliviar la carga tributaria, mientras el sector industrial busca sostener el diálogo con el Gobierno en medio de un escenario que sus principales referentes describieron como complejo para la actividad fabril.