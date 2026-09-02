Kranevitter anticipó que "próximamente" habrá anuncios para los becados municipales

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de la Capital, Germán Kranevitter, brindó detalles del acuerdo salarial alcanzado con el SOEM y se refirió a la situación de los becados capitalinos, para quienes anticipó que próximamente habrá anuncios.

El funcionario señaló que lo acordado este martes fue el resultado de "varias semanas de diálogo y de momentos complejos". "Por suerte en el día de ayer logramos el acuerdo, un acuerdo importante que beneficia a los trabajadores y que al municipio de la Capital nos permite seguir garantizando el servicio y el plan de obras para todos los vecinos", expresó.

Un incremento del 12% en tres tramos

Kranevitter destacó el esfuerzo financiero y económico realizado por el municipio para concretar la actualización salarial. El acuerdo establece un aumento total del 12%, distribuido de la siguiente manera:

Primer tramo: 6%.

Segundo tramo: 3%.

Tercer tramo: 3%.

"El municipio ha hecho un esfuerzo financiero y económico muy grande. Es un sacrificio que tiene que hacer el área de Hacienda, porque significa un 12% para los trabajadores", sostuvo. El secretario remarcó que la medida implica un costo económico importante, aunque afirmó que el intendente consideraba necesario avanzar con el acuerdo.

"Claramente tiene un costo económico muy fuerte, pero que el intendente entendía que lo teníamos que hacer", señaló.

La expectativa de los becados

Consultado sobre si el aumento también alcanzará a los becados capitalinos, Kranevitter aseguró: "Próximamente vamos a estar seguros con anuncios sobre ellos". De esta manera, buscó transmitir tranquilidad a ese sector y recordó que existe una modalidad habitual dentro del Ejecutivo municipal. Cada vez que se actualiza la escala salarial de los empleados de planta, a los pocos días se anuncian incrementos destinados tanto a los becados como a los contratos de obra.

Aunque no precisó porcentajes ni fechas, el funcionario dejó abierta la expectativa sobre las próximas definiciones para estos trabajadores.

Una revisión prevista para diciembre

El acuerdo también contempla una cláusula gatillo que establece una instancia de análisis en diciembre.

Según explicó Kranevitter, las partes evaluarán en ese momento cómo fue la evolución durante todo el año en Argentina. Si el incremento salarial anual queda por debajo de la inflación, se activarán los mecanismos previstos para buscar una solución.

"Las partes nos ponemos de acuerdo en que en diciembre vamos a analizar cómo fue el avance de la evolución durante todo el año en la Argentina y si llega a ser o llegase a suceder que el incremento anual esté por debajo de esa inflación, por supuesto se activarán los mecanismos para que podamos resolverlo", manifestó.

Los próximos anuncios

El acuerdo con el SOEM cerró un proceso de varias semanas de diálogo y estableció un incremento del 12% en tres etapas, en un contexto que, según Kranevitter, demandó un importante esfuerzo del área de Hacienda.

Ahora, la atención se concentra en los anuncios que el Ejecutivo municipal realizará para los becados y contratos de obra. El antecedente señalado por el secretario de Gobierno indica que, tras cada actualización de la escala salarial de los trabajadores de planta, estos sectores también reciben posteriormente definiciones sobre sus ingresos.

Con la cláusula gatillo prevista para diciembre y las negociaciones salariales ya resueltas, Kranevitter anticipó que las próximas novedades estarán dirigidas a los becados, quienes aguardan conocer cómo será la actualización anunciada por el municipio.