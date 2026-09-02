Quirno ratificó el reclamo por Malvinas: "Siempre hay chances, siempre estamos más cerca"

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, se refirió a la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas y reafirmó el histórico reclamo argentino, al tiempo que expresó optimismo sobre las posibilidades de avanzar en el plano diplomático.

"Siempre hay chances, siempre estamos más cerca", sostuvo el canciller en breves declaraciones a la prensa, previo a su participación en un evento organizado por la Fundación Libertad y Progreso, bajo el lema "Vientos de Cambio".

Las palabras de Quirno se produjeron en un contexto marcado por las expectativas en torno al anuncio sobre las Malvinas que realizará el jueves el presidente Javier Milei, en cadena nacional, y luego de un mensaje del mandatario estadounidense Donald Trump referido a la posición de su país sobre la soberanía de las islas.

El canciller destacó la necesidad de sostener el reclamo argentino a través de un trabajo diplomático permanente y de acciones concretas orientadas a defender los intereses nacionales.

"Las Malvinas son argentinas"

Durante parte de su discurso, Quirno volvió a expresar con claridad la posición argentina respecto de las islas. "Las Malvinas son argentinas, es una obligación y una responsabilidad defender nuestros intereses allí, es un trabajo diplomático de larga data y que tiene que tener, además de las declaraciones, actividades muy concretas", afirmó.

El ministro de Relaciones Exteriores remarcó así que la defensa de los intereses argentinos en las Malvinas requiere una tarea sostenida en el tiempo y no únicamente expresiones públicas. Sus declaraciones estuvieron centradas en la continuidad del reclamo por la soberanía y en la necesidad de utilizar las distintas herramientas disponibles para alcanzar el objetivo planteado.

En ese sentido, Quirno vinculó el trabajo diplomático con una responsabilidad que, según expresó, corresponde sostener en defensa de los intereses argentinos en las islas.

Las decisiones del Reino Unido y el rechazo argentino

El canciller también se refirió a la situación actual en las Malvinas y cuestionó las decisiones unilaterales adoptadas por el Reino Unido. "Hoy están sucediendo cosas en Malvinas, hay decisiones unilaterales del Reino Unido con las cuales no solo repudiamos, sino que rechazamos plenamente", manifestó.

A partir de esta situación, Quirno sostuvo que Argentina debe contar con todas las herramientas posibles para defender sus intereses. Según expresó, el objetivo es avanzar de la mejor manera posible hacia una meta que definió como común para todos los argentinos: alcanzar la soberanía sobre las Malvinas.

"Argentina tiene que tener todas las herramientas posibles para defender de la mejor manera nuestros intereses y llegar al objetivo de todos los argentinos, que es tener la soberanía de las Malvinas", señaló.

Las declaraciones de Donald Trump

Las expresiones de Quirno también se produjeron luego de un mensaje de Donald Trump que generó expectativas sobre la posición de Estados Unidos en torno a la cuestión de las Malvinas.

Previamente, el mandatario estadounidense sugirió que podría retirar el apoyo de Estados Unidos a la soberanía británica sobre las islas. Consultado sobre el tema, Trump expresó: "Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas".

La declaración fue interpretada en el marco de los presuntos avances diplomáticos mencionados por el canciller argentino, quien se mostró optimista respecto de las posibilidades de continuar avanzando en el reclamo.

Quirno no detalló cuáles serían esos eventuales pasos, pero insistió en que la defensa de los intereses argentinos debe sostenerse mediante todas las herramientas disponibles y a través de una tarea diplomática concreta.

A la espera del anuncio presidencial

El escenario planteado por el canciller adquiere una relevancia particular ante el anuncio que realizará el presidente Javier Milei sobre las Malvinas este jueves, mediante una cadena nacional.

Las declaraciones de Quirno funcionaron como una reafirmación de la posición argentina antes de esa comunicación presidencial y colocaron nuevamente la cuestión de la soberanía en el centro de la agenda.

El ministro de Relaciones Exteriores destacó que el reclamo es parte de un trabajo diplomático de larga data y remarcó la responsabilidad de defender los intereses argentinos en las islas. Con su frase "siempre hay chances, siempre estamos más cerca", Quirno expresó una mirada optimista sobre las posibilidades de avance, en un contexto atravesado por las declaraciones de Trump y por las expectativas generadas en torno al próximo anuncio de Milei.

La posición expuesta por el canciller se apoyó en dos definiciones centrales: la reafirmación de que las Malvinas son argentinas y la necesidad de continuar utilizando todas las herramientas posibles para defender los intereses nacionales y avanzar hacia el objetivo de alcanzar la soberanía sobre las islas.