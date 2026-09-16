Apareció el video de la pelea con arma blanca entre un intendente y su predecesor

Primero fue la noticia, luego aparecieron imágenes y finalmente se conoció el video de la pelea entre dos dirigentes políticos de Pilo Lil, Neuquén, una pequeña localidad ubicada a 55 kilómetros de Junín de los Andes.

El episodio, que adquirió relevancia nacional, tuvo como protagonistas al actual jefe comunal, Andrés Avelino Infante, y a su predecesor, Eliseo Díaz. La discusión comenzó de manera verbal, pero rápidamente escaló hasta convertirse en una confrontación física que incluyó empujones, forcejeos y la aparición de un arma blanca.

El hecho ocurrió en el parador turístico local, donde funcionan oficinas del municipio. Según los medios locales, allí se produjo la discusión que derivó en el momento más tenso de la secuencia: Díaz sacó un cuchillo y avanzó hacia Infante mientras sostenía el arma en su mano.

El episodio fue registrado por una funcionaria que se encontraba presente y las imágenes posteriormente fueron incorporadas como elemento de prueba a la investigación.

El origen del conflicto

Según medios locales, el enfrentamiento se inició el pasado jueves, cuando Eliseo Díaz se dirigió al lugar para solicitarle a Andrés Avelino Infante un camión municipal. El pedido tenía como finalidad trasladar fardos de pasto para sus animales. Sin embargo, Infante le solicitó que presentara una nota formal para justificar el gasto correspondiente al uso del vehículo.

El actual jefe comunal explicó que las Comisiones de Fomento de la provincia funcionan con aportes destinados al combustible, fondos que deben ser rendidos. Esa exigencia habría provocado la reacción de Díaz y el posterior desarrollo de la confrontación.

Lo que comenzó como una diferencia vinculada con el uso de un recurso municipal terminó derivando en un enfrentamiento dentro de las oficinas y, posteriormente, en una amenaza con un cuchillo.

El video muestra el momento de mayor tensión

Las imágenes fueron grabadas por Eliana Rivera, delegada de la Región Sur del gobierno de la provincia del Neuquén, quien se encontraba en el lugar y presenció toda la secuencia.

En el video que trascendió este miércoles se observa inicialmente a Díaz e Infante enfrentándose físicamente, con empujones y forcejeos en los que ambos llegan a tomarse de la ropa. En determinado momento, Díaz se separa del jefe comunal y realiza un movimiento que modifica por completo la situación: saca un cuchillo de su cintura.

Con el arma en la mano, el ex jefe comunal comienza a avanzar en dirección a Infante. Frente a esa situación, el actual jefe comunal retrocede mientras intenta alejarse de Díaz.

EL VIDEO DE LA PELEA ENTRE UN INTENDENTE Y SU PREDECESOR EN NEUQUÉN



Se conoció el video de la pelea entre Eliseo Díaz, ex jefe comunal de Pilo Lil, y el actual intendente Andrés Avelino Infante. La discusión comenzó dentro de oficinas municipales y escaló hasta que Díaz sacó un... pic.twitter.com/7fA6QTdhrX — Clarín (@clarincom) September 16, 2026

La escena adquiere mayor tensión cuando Raquel Fantini, pareja de Infante, aparece entre ambos. La mujer se coloca delante del jefe comunal con la intención de protegerlo ante lo que se presenta como un posible ataque con arma blanca.

Díaz mantiene una postura corporal amenazante y continúa sosteniendo el cuchillo a la altura de la cintura. Mientras tanto, Infante intenta mantenerse alejado y permanece resguardado detrás de su pareja.

Finalmente, el video concluye cuando Díaz recoge del piso una prenda que se le había caído y abandona el lugar todavía con el arma en la mano.

Las declaraciones de Eliseo Díaz

Luego de que el episodio adquiriera relevancia nacional, Eliseo Díaz habló con LM Neuquén y dio su versión de lo ocurrido. El ex jefe comunal aseguró que había concurrido a la sede gubernamental "con buenas intenciones" y sostuvo que, si hubiera querido agredir físicamente a Infante, habría actuado de otra manera.

"Si hubiera querido pegarle, me llevo a otro", afirmó. Díaz también aseguró que durante el enfrentamiento habría ocurrido una situación previa que, según su relato, involucró a la pareja del actual jefe comunal.

"La mujer le pasó algo a él, no pude ver bien si era tijera, cuchillo o tenedor, pero tenían una herramienta", sostuvo. Según explicó, fue en ese momento cuando decidió sacar el cuchillo que llevaba consigo.

"No lo amenacé de muerte, usé un verijero (cuchillo de campo) para defenderme", manifestó.

También se refirió directamente a la existencia del video y rechazó que las imágenes pudieran perjudicar su versión de los acontecimientos.

"No le tengo miedo a ese video. Ahí se va a ver que digo la verdad y que ellos me atacaron primero. Seguro lo grabaron después para decir que yo los ataqué", expresó.

La versión de Andrés Avelino Infante

Por su parte, Andrés Avelino Infante también habló con LM Neuquén y brindó su relato sobre el comienzo de la confrontación. El actual jefe comunal aseguró que, al encontrarse con su predecesor, "su primera reacción fue de mucha agresión".

Infante también afirmó que, durante la confrontación, Díaz le habría dirigido una amenaza concreta. Según su declaración, el ex jefe comunal le habría gritado:

"Hijo de puta, te voy a matar, me tenés podrido". Las versiones de ambos protagonistas forman parte del contexto en el que ahora interviene la Justicia para determinar cómo se desarrolló el episodio y cuáles fueron las circunstancias que llevaron al enfrentamiento.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía

Tras la difusión del video, la causa quedó bajo investigación de la Fiscalía de la IV Circunscripción, que deberá avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Las imágenes registradas por Eliana Rivera constituyen un elemento central para la investigación, ya que permiten observar parte de la secuencia protagonizada por Díaz e Infante.

El material audiovisual fue entregado a la Fiscalía de Junín de los Andes y a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia del Neuquén, pasando a formar parte de las pruebas relacionadas con el episodio.

A esto se suma otro elemento que también podría ser incorporado al análisis judicial: las cámaras de seguridad ubicadas cerca del destacamento local. Según la información difundida, esos registros también habrían captado amenazas atribuidas a Díaz mientras se retiraba del recinto donde se desarrollaba la reunión institucional.