Santilli se reúne con Jalil y gobernadores para avanzar con la aprobación del Presupuesto

A menos de un día de la oficialización del Presupuesto 2027, el Gobierno nacional puso en marcha una ronda de conversaciones con gobernadores provinciales para avanzar en la discusión parlamentaria del proyecto y de otras iniciativas consideradas centrales para la agenda del próximo año.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, será el encargado de encabezar una seguidilla de encuentros que reunirá a siete gobernadores en apenas 24 horas, con reuniones distribuidas entre este miércoles y el jueves.

La agenda tendrá como ejes el Presupuesto 2027, la Reforma Electoral y los proyectos vinculados con Malvinas. La estrategia oficial apunta a abrir conversaciones con los mandatarios provinciales antes de que la discusión avance formalmente en el Congreso y procurar consensos sobre las iniciativas que impulsa el Poder Ejecutivo.

La convocatoria incluye al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, además de los mandatarios de Corrientes, Salta, Tucumán, Jujuy, Chaco y Tierra del Fuego. La ronda se desarrollará en la Casa Rosada y tendrá distintas modalidades según cada encuentro.

Jalil, entre los primeros convocados

La primera reunión está prevista para este miércoles a las 15 horas en la Casa Rosada. Santilli recibirá allí a cuatro gobernadores:

Raúl Jalil , gobernador de Catamarca.

, gobernador de Catamarca. Juan Pablo Valdés , gobernador de Corrientes.

, gobernador de Corrientes. Gustavo Sáenz , gobernador de Salta.

, gobernador de Salta. Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán.

El encuentro tendrá como eje la búsqueda de consensos sobre las iniciativas que el Ejecutivo pretende impulsar en el Congreso. Entre ellas se encuentran el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, además de los proyectos relacionados con Malvinas.

La inclusión de Jalil en esta primera ronda coloca a Catamarca dentro de la agenda inicial de conversaciones que la Casa Rosada busca desplegar con las provincias. La negociación con los gobernadores constituye una parte relevante de la estrategia oficial frente al tratamiento legislativo de las iniciativas. El objetivo planteado por el Gobierno es sumar respaldo político y garantizar la participación de las provincias en la discusión de temas considerados centrales.

Jujuy, Chaco y Tierra del Fuego completan la agenda

La ronda continuará el jueves por la mañana. En esa oportunidad, Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, recibirán al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir.

En este encuentro, uno de los puntos centrales será analizar el impacto fiscal de los proyectos y escuchar las demandas planteadas por la provincia. La presencia de Caputo incorpora así la dimensión económica a la conversación con el mandatario jujeño. La agenda continuará después del mediodía con la recepción del gobernador de Chaco, Leandro Zdero. Por la tarde será el turno de Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego.

En ambos casos, según el esquema planteado por el Ejecutivo, las conversaciones estarán vinculadas con la articulación de políticas federales y con la incorporación de los intereses provinciales dentro de los proyectos nacionales.

La agenda completa queda conformada de la siguiente manera:

Miércoles, 15 horas: Raúl Jalil, Juan Pablo Valdés, Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo.

Raúl Jalil, Juan Pablo Valdés, Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo. Jueves por la mañana: Carlos Sadir, junto a Diego Santilli y Luis Caputo.

Carlos Sadir, junto a Diego Santilli y Luis Caputo. Jueves, pasado el mediodía: Leandro Zdero.

Leandro Zdero. Jueves por la tarde: Gustavo Melella.

Las reuniones forman parte de una estrategia que busca establecer un canal directo de diálogo con los gobiernos provinciales en torno a las principales iniciativas legislativas del Ejecutivo.

El Presupuesto 2027 ya está en Diputados

El Poder Ejecutivo realizó anoche el giro del proyecto de Presupuesto 2027 a la Cámara de Diputados, con lo que comenzó formalmente el recorrido legislativo de la iniciativa. El envío abrió también la etapa de negociación política con los distintos sectores que deberán participar de la discusión parlamentaria. El oficialismo, que tiene a Martín Menem al frente de la Cámara de Diputados, prevé que las negociaciones formales en la Comisión de Presupuesto puedan comenzar hacia la primera semana de octubre.

Ese calendario estará condicionado, según el esquema planteado, por el tratamiento previo de los proyectos de Endeudamiento y Discapacidad. La intención es cerrar primero esas discusiones para luego abrir paso al debate específico del Presupuesto.

El Gobierno calcula que la discusión presupuestaria podría extenderse durante noviembre y diciembre, dependiendo de la velocidad con la que se alcancen los acuerdos necesarios.

De esta manera, el Ejecutivo ya comenzó a trabajar sobre una hoja de ruta que combina la presentación formal del proyecto con una etapa previa de negociación con los gobernadores.

La discusión también alcanza a la reforma electoral

El Presupuesto 2027 no constituye el único asunto que forma parte de la agenda de las reuniones. El Gobierno también busca avanzar con otras reformas consideradas centrales para el presidente Javier Milei de cara al próximo año, entre ellas la Reforma Política o Reforma Electoral.

En paralelo, las conversaciones contemplan los proyectos vinculados con Malvinas, incorporando así otro eje de la agenda nacional a las conversaciones con los mandatarios provinciales. El esquema de negociación refleja la intención de la Casa Rosada de mantener conversaciones anticipadas con las provincias y procurar que sus intereses sean contemplados durante el tratamiento de las distintas iniciativas.

En ese marco, la convocatoria de siete gobernadores en tres reuniones diferentes concentra, en un período muy breve, una parte significativa del diálogo político entre Nación y las provincias.