Diputados: otra vez se cayó la sesión por falta de quórum

La Cámara de Diputados de la Provincia volvió a registrar una jornada sin actividad legislativa luego de que quedara suspendida la décimo cuarta sesión ordinaria del año, prevista para este miércoles, ante la imposibilidad de reunir el quórum necesario para iniciar el debate en el recinto.

La situación se produjo después de que los presidentes de los distintos bloques parlamentarios no concretaran la habitual reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, instancia en la que las autoridades de las bancadas acuerdan y definen los proyectos que serán incorporados al orden del día para su posterior tratamiento en el recinto.

De acuerdo con lo explicado por fuentes parlamentarias, la reunión de Labor Parlamentaria no se llevó a cabo durante la jornada del martes ni tampoco en las horas previas a la convocatoria de este miércoles. La ausencia de ese encuentro dejó sin avanzar la instancia previa destinada a establecer los temas que debían ser considerados por los diputados.

El episodio vuelve a poner en escena las dificultades para garantizar el normal desarrollo de la actividad legislativa durante el actual período ordinario. Con esta nueva suspensión, la Cámara de Diputados acumula tres sesiones caídas en lo que va del año.

Sin acuerdos

La suspensión de la décimo cuarta reunión ordinaria se produjo en un contexto en el que tampoco pudo concretarse la instancia de coordinación entre las bancadas. La Comisión de Labor Parlamentaria ocupa un lugar central en la organización de las sesiones, ya que es allí donde los representantes de los distintos espacios parlamentarios acuerdan el orden de los proyectos que luego serán debatidos por el cuerpo.

La falta de reunión de esa comisión durante el martes y las horas anteriores a la sesión prevista para este miércoles impidió avanzar en esa definición. A partir de esta situación, quedan pendientes las explicaciones de los distintos bloques acerca de los motivos que llevaron a la falta de consenso y de las circunstancias que terminaron impidiendo el desarrollo de la sesión.

En ese sentido, se aguardan las precisiones de los representantes de las diferentes bancadas para conocer los argumentos detrás de la nueva interrupción de la actividad y establecer cuándo se retomará el trabajo parlamentario.

Qué planteó el bloque Generar

Desde la oposición, el presidente del bloque Generar, Tiago Puente, brindó su explicación sobre lo ocurrido y señaló que, durante la reunión de Labor Parlamentaria, las autoridades que representaron al oficialismo comunicaron la decisión de no sesionar debido a la ausencia de varios de sus legisladores.

Según planteó Puente, la situación debe analizarse teniendo en cuenta la composición de la Cámara y la cantidad de bancas con las que cuenta cada sector.

El legislador sostuvo que la responsabilidad de garantizar el funcionamiento del recinto corresponde de manera exclusiva al bloque mayoritario. Para fundamentar su posición, detalló la composición parlamentaria:

Oficialismo: 23 de los 41 escaños de la Cámara.

de la Cámara. Quórum necesario para iniciar una sesión: 21 diputados.

Oposición: 18 bancas en conjunto.

De acuerdo con el planteo realizado por Puente, los 23 legisladores del oficialismo alcanzan por sí mismos el número de 21 diputados requerido para dar inicio a una sesión. Por ese motivo, el presidente del bloque Generar interpretó que, cuando el oficialismo registra bajas entre sus integrantes, opta por no concurrir al recinto para evitar quedar en minoría frente a la oposición.

La explicación constituye la posición expresada desde uno de los bloques opositores frente a la nueva suspensión de la actividad legislativa.

Los proyectos que permanecen sin tratamiento

Además de referirse a la falta de quórum, Puente cuestionó la situación de distintos proyectos que cuentan con estado parlamentario y que fueron impulsados desde su espacio.

Entre las iniciativas mencionadas por el legislador se encuentran propuestas vinculadas con el alivio fiscal, el costo de la energía, el endeudamiento y el acceso al crédito. El diputado hizo referencia específicamente a:

Un plan de alivio fiscal para pequeñas y medianas empresas (pymes) .

. Propuestas destinadas a reducir el costo de la boleta de energía eléctrica .

. Una iniciativa antiusura contra el sobreendeudamiento .

. La solicitud de partidas para que Capresca restituya los créditos personales.

Desde la mirada expresada por el titular del bloque Generar, la falta de actividad legislativa impacta de este modo también sobre iniciativas que permanecen dentro del circuito parlamentario a la espera de tratamiento.