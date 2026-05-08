El Gobierno defendió la ejecución del presupuesto universitario

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró este viernes que el Gobierno nacional cumple con la ejecución del presupuesto destinado a las universidades públicas y rechazó las denuncias vinculadas a un supuesto desfinanciamiento de los hospitales universitarios, particularmente las realizadas por la Universidad de Buenos Aires.

Las declaraciones fueron formuladas durante una conferencia de prensa, luego de que la Justicia concediera un recurso extraordinario federal presentado por el Gobierno nacional en la causa relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario. En ese contexto, Adorni sostuvo que la norma "nació suspendida en su ejecución" hasta tanto el Congreso determine cuáles serán las fuentes de financiamiento para sostenerla.

El Gobierno defendió el equilibrio fiscal

Durante su exposición, el funcionario remarcó que la administración nacional mantiene como eje central de gestión el equilibrio fiscal y vinculó esa política económica con la necesidad de evitar nuevos procesos inflacionarios.

"Esta administración tiene un compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal porque no hacerlo implicaría más impuestos o emisión monetaria, lo que se traduce, siempre y en todo lugar, en más inflación o más pobreza", afirmó el jefe de Gabinete.

A partir de esa definición, Adorni volvió a rechazar las acusaciones de sectores universitarios y políticos que cuestionan el financiamiento destinado a las casas de altos estudios. Según planteó, desde el inicio de la actual administración se intentó instalar públicamente la idea de que el Gobierno buscaba desfinanciar o incluso cerrar las universidades nacionales.

"Desde que asumió esta administración, la política ha tratado de instalar, escudándose detrás de una causa noble, que el Gobierno quiere desfinanciar las universidades y hasta han dicho que queríamos cerrarlas", expresó.

Transferencias mensuales y aumento presupuestario

El funcionario aseguró que el Estado nacional viene cumpliendo regularmente con las transferencias correspondientes al funcionamiento de las universidades públicas. "El Gobierno ha cumplido con todas sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento", sostuvo.

En esa línea, destacó que el Presupuesto 2026 contempla un incremento en la partida destinada a las universidades nacionales. Según detalló:

La partida para universidades alcanzó los 4,8 billones de pesos en 2026.

en 2026. Las transferencias se realizan actualmente de manera mensual.

El Gobierno sostiene que cumple con todos los créditos presupuestarios previstos.

Adorni también comparó el esquema actual con el funcionamiento durante la gestión del expresidente Alberto Fernández. De acuerdo con sus declaraciones, durante esa administración los fondos destinados a universidades se transferían con demoras de hasta cuatro meses y en un contexto de inflación anual del 211,4%.

"Hoy, esos pagos se realizan en forma mensual y por supuesto la inflación hoy es del 31,5% y no del 211,4%", remarcó.

La polémica por los hospitales universitarios

Uno de los puntos centrales de la conferencia estuvo vinculado a la situación de los hospitales universitarios y a las denuncias realizadas por la Universidad de Buenos Aires respecto de un presunto desfinanciamiento. Adorni calificó esas acusaciones como "falsas" y aseguró que el Gobierno nacional transfirió la totalidad de los créditos presupuestarios asignados para la función salud dentro del Presupuesto 2026.

"También es falsa la denuncia de la Universidad de Buenos Aires respecto al desfinanciamiento de los hospitales universitarios", afirmó.

El jefe de Gabinete explicó que las partidas contemplan tanto gastos de funcionamiento como gastos en personal y sostuvo que el reclamo de la UBA apunta a obtener recursos adicionales por fuera de lo previsto en el presupuesto vigente.

Según precisó el funcionario, la universidad reclama una partida adicional de 75.371 millones de pesos. Adorni indicó además que esa cifra representa el 94,5% del presupuesto total destinado a hospitales universitarios de todo el país.

En ese sentido, cuestionó el alcance del pedido formulado por la casa de estudios porteña. "Una sola universidad pretende apropiarse del crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales", aseveró.

La previa de la movilización del 12 de mayo

Las declaraciones del jefe de Gabinete se produjeron además en la antesala de la movilización convocada para el 12 de mayo en defensa de la universidad pública y del financiamiento educativo. Consultado sobre ese escenario, Adorni manifestó que espera que prevalezcan "el sentido común y la sensatez" en el debate público alrededor del presupuesto universitario y hospitalario.

Al cierre de la conferencia, el funcionario insistió en que la administración libertaria considera tanto a la educación como a la salud como derechos esenciales.

"La educación y la salud son derechos fundamentales, inalienables y universales", afirmó. Con esa definición, el Gobierno buscó reforzar su postura frente a las críticas surgidas desde sectores universitarios y ratificó que, según sostiene la administración nacional, las partidas previstas en el Presupuesto 2026 se encuentran siendo ejecutadas conforme a lo establecido oficialmente.