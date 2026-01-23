ARCA volvió a denunciar a la AFA por presuntas facturas apócrifas por más de $375 millones

El Gobierno nacional, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), presentó en las últimas horas una nueva denuncia contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta utilización de facturas apócrifas y la salida no documentada de fondos por un monto que superaría los $375 millones, según informaron fuentes judiciales.

La denuncia se originó a partir de tareas de fiscalización y análisis realizadas por ARCA, donde se detectaron movimientos de dinero sin el correspondiente respaldo documental, lo que podría configurar una maniobra destinada a ocultar el destino real de los fondos y a vulnerar los mecanismos de control fiscal vigentes. Desde el organismo no descartan que la cifra se incremente a medida que avance la investigación.

"Se trata de una denuncia nueva, no de una ampliación de la anterior", señalaron fuentes del Ejecutivo, y remarcaron que la presentación forma parte de una estrategia de profundización del frente judicial contra la conducción de la AFA.

La ofensiva judicial se da en paralelo al proceso administrativo que lleva adelante la Inspección General de Justicia (IGJ), que intimó a la entidad madre del fútbol argentino a presentar balances y documentación respaldatoria de ejercicios anteriores.

Si bien el titular de la IGJ, Daniel Vítolo, descartó por el momento la designación de veedores, desde el Gobierno indicaron que esa posibilidad continúa latente y quedará supeditada al resultado del análisis técnico de la documentación presentada por la AFA.