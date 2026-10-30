$LIBRA: una fiscalía apeló el sobreseimiento de los hermanos Milei y pidió reabrir la causa

a Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) aceptó el pedido de dos ONG y se involucró en la causa $LIBRA para apelar el sobreseimiento del presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, e impulsar la reapertura de la investigación.

La fiscalía especializada en hechos de corrupción, encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, se presentó en la causa para asumir el ejercicio de la acción penal, tras la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi de cerrar el caso.

De esta forma, la PIA se hará cargo de promover que continúe la investigación, luego de que el fiscal Eduardo Taiano desestimó ese rol y pidió el sobreseimiento de Milei, su hermana y los otros nueve imputados en la causa por la presunta criptoestafa.

La decisión de la Procuraduría fue adoptada por pedido del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), por considerar que el cierre de la causa es "prematuro".

Desde el CIPCE consideraron un "paso fundamental" que la fiscalía especializada participe en el caso. "Está en juego la posibilidad de esclarecer hechos que involucran a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y comprometen el interés de toda la sociedad", enfatizaron en un comunicado.

Ahora, el Juzgado Federal N°8, a cargo interinamente del juez federal Daniel Rafecas, podría permitir que se reabra la causa. En caso de rechazarlo, la PIA interpuso un recurso de apelación en subsidio para que la decisión recaiga en la Cámara Federal.

"Deben habilitar una investigación exhaustiva, proactiva y especializada para evitar la impunidad", manifestó la ONG.