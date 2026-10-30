Malli: Destrabaron el conflicto por las cloacas y confirmaron la reanudación de los trabajos

El conflicto generado en las últimas semanas por la ejecución de la obra de red cloacal en Malli, localidad de Andalgalá, encontró una instancia de resolución luego de una reunión entre autoridades provinciales, municipales, representantes de la empresa a cargo del proyecto y vecinos autoconvocados de la zona.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, quien mantuvo un diálogo con los vecinos para abordar la situación que había derivado en una medida de fuerza y en el corte que se venía realizando como manifestación del reclamo.

Tras las conversaciones, las partes alcanzaron un acuerdo que permitió liberar la protesta. En ese marco, Natella ratificó el compromiso del Gobierno provincial de dar continuidad a la obra y garantizar su financiamiento, mientras que los vecinos asumieron el compromiso de levantar la medida de fuerza.

Como resultado de este entendimiento, se confirmó que la empresa encargada de los trabajos retomará las tareas el próximo lunes, lo que permitirá reactivar la ejecución del proyecto y avanzar con una intervención considerada clave para la comunidad.

Autoridades y representantes participaron del encuentro

Junto al ministro Natella estuvo presente el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, acompañado por el secretario de Gobierno, Leandro Quiroga Barros, y el concejal Álvaro Massa.

También participaron el gerente de red de cloacas de Aguas de Catamarca, Marcelo Mari, y representantes de la empresa responsable de llevar adelante la obra.

La presencia de los distintos sectores vinculados al proyecto permitió abordar el conflicto en una instancia de diálogo directo, con el objetivo de alcanzar un entendimiento que posibilitara superar la situación y establecer las condiciones para la continuidad de los trabajos.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el diálogo y la búsqueda de consensos fueron determinantes para resolver el escenario de conflicto y garantizar que la obra pueda seguir adelante.

Una intervención que beneficiará a más de 200 conexiones domiciliarias

Más allá del acuerdo alcanzado, la importancia del proyecto está vinculada con su impacto en la infraestructura sanitaria de Andalgalá. La obra contempla la instalación de una red cloacal que beneficiará a más de 200 conexiones domiciliarias, mediante la colocación de un total de 3.200 metros de cañería.

Se trata de una intervención que permitirá ampliar la cobertura del servicio y acercar a Andalgalá a un nivel de acceso a la red cloacal cercano al 80% de las viviendas.

La expansión de esta infraestructura representa una mejora directa en las condiciones sanitarias, la salud y la calidad de vida de los vecinos, a partir de la incorporación de nuevas conexiones al sistema de cloacas.