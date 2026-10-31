El nuevo Hospital de Belén alcanza el 80% de avance de obra gracias a la inversión del fideicomiso minero

El ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Alberto Natella, junto a la ministra de Salud, Johana Carrizo, y el intendente de Belén, Cristian Yapura, recorrieron la obra del nuevo Hospital de Belén, que registra un 80 por ciento de avance en su construcción.

En la visita, las autoridades observaron el progreso de los trabajos en el edificio, que contará con una superficie total de 9.600 metros cuadrados y permitirá ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria del departamento.

La obra, financiada a través del Fideicomiso Minero, se encuentra en una etapa avanzada, con importantes trabajos de infraestructura e instalaciones ya finalizados, mientras continúan las tareas correspondientes al sistema de climatización y otros sectores del edificio.

La construcción del nuevo Hospital de Belén representa una inversión estratégica que permite destinar recursos provenientes de la actividad minera al fortalecimiento del sistema público de salud, con el objetivo de ampliar la capacidad de respuesta sanitaria y mejorar el acceso a los servicios de salud de los habitantes de Belén y del oeste catamarqueño.

Infraestructura sanitaria en todo el interior

La actual gestión de gobierno ha convertido en política de Estado la construcción de infraestructura sanitaria en todo el territorio provincial.

Con fondos propios y recursos de la minería, el Gobierno provincial ha construido nuevos hospitales en El Rodeo, Fiambalá, Pomán, La Ciénaga, Saujil, Paso San Francisco, Valle Chico, Medanitos, entre otros. Esto posibilita que la atención sanitaria se pueda realizar en sitio y los servicios de salud lleguen a más catamarqueños en el interior.

A estas obras hay que sumarle las remodelaciones y refacciones que se han realizado en todos los CAPS y centros de salud de los distintos departamentos, como así también la dotación de más equipamiento a través de los programas del Ministerio de Salud.

Actualmente, además del nuevo Hospital de Belén, se construye el nuevo Hospital de Antofagasta de la Sierra y se lleva a cabo anhelada ampliación del Hospital San Juan Bautista, una obra clave para la optimización del servicio de salud pública en la Capital. También, está avanzado el proyecto para la construcción del Hospital de Palo Blanco, en Fiambalá.