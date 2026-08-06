Argentina declaró como organización terrorista a la banda narco Chone Killers

En la antesala del encuentro entre el presidente Javier Milei y su par de Ecuador, Daniel Noboa, el Gobierno argentino declaró como "organización terrorista" a la banda narcocriminal Chone Killers, una decisión oficial que tiene como objetivo prevenir la instalación de ese grupo en el país.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y quedó formalizada mediante una resolución conjunta emitida por el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Relaciones Exteriores. El anuncio se conoció pocas horas antes de la reunión prevista entre ambos mandatarios en la ciudad de Quito, en un contexto marcado por la cooperación bilateral en distintas áreas.

Una organización vinculada a diversos delitos

La resolución conjunta apunta específicamente contra la organización criminal Chone Killers, señalada por desarrollar actividades vinculadas a la extorsión, el secuestro, el tráfico de drogas y el sicariato.

De acuerdo con la información difundida, la banda opera en la zona de Guayas, donde desarrolla esas actividades delictivas. La declaración como organización terrorista constituye una medida que, según se indicó, busca impedir que ese grupo narcocriminal pueda instalarse en territorio argentino.

La decisión adoptada por el Gobierno argentino guarda relación con una medida implementada previamente por Estados Unidos. Según se informó, a comienzos del mes pasado el gobierno estadounidense también designó a Chone Killers como organización terrorista, a través de un comunicado del Departamento de Estado que llevaba la firma de Marco Rubio.

Asimismo, durante julio, Estados Unidos había incorporado a la organización en la lista de grupos criminales sancionados, antecedente que fue mencionado al difundirse la resolución oficial argentina.

De esta manera, la decisión comunicada por las autoridades nacionales se inscribe en la misma línea de acción adoptada previamente por el gobierno estadounidense respecto de esa organización criminal.

Publicación en el Boletín Oficial

La medida fue comunicada este jueves mediante la resolución conjunta firmada por el Ministerio de Seguridad y la Cancillería, documento que oficializó la declaración de Chone Killers como organización terrorista.

La publicación en el Boletín Oficial estableció el alcance de la decisión y señaló que la misma apunta a prevenir la instalación de la organización en Argentina.

El anuncio coincidió con la agenda internacional del presidente Javier Milei, quien ya había arribado a Ecuador para desarrollar una serie de actividades oficiales junto al mandatario ecuatoriano.

La reunión entre Milei y Noboa

Mientras se oficializaba la resolución, el presidente Javier Milei llegó a Ecuador para mantener un encuentro con el presidente Daniel Noboa.

La reunión fue programada para las 15 horas en la ciudad de Quito, donde ambos mandatarios encabezarán la firma de acuerdos bilaterales. Según la información difundida, esos acuerdos estarán vinculados a tres áreas específicas:

Seguridad.

Comercio.

Sector automotriz.

El encuentro forma parte de la agenda oficial prevista entre los presidentes de Argentina y Ecuador y se desarrollará luego de la publicación de la resolución conjunta que declaró como organización terrorista a la banda Chone Killers.