Murió el senador Juan Carlos Pagotto: tenía 74 años y fue hallado sin vida en su casa

El senador nacional de La Libertad Avanza por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, murió este martes a los 74 años. El legislador fue encontrado sin vida en su domicilio particular de la capital riojana, donde sus familiares dieron con el cuerpo durante las primeras horas de la jornada.

Tras conocerse el fallecimiento, las autoridades judiciales y policiales quedaron a cargo de las primeras actuaciones destinadas a establecer las circunstancias en las que se produjo la muerte. En el lugar se desplegaron las primeras medidas y pericias correspondientes. Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa del fallecimiento. Sin embargo, según fuentes consultadas por Nueva Rioja, Pagotto habría muerto en su domicilio a raíz de un infarto.

El fallecimiento se produjo de manera sorpresiva, aunque el senador había atravesado problemas de salud durante las últimas semanas. De acuerdo con la información proporcionada, había permanecido internado dos semanas atrás debido a una afección cardíaca.

Había participado de la última sesión del Senado

A pesar de las dificultades de salud que había atravesado recientemente, Pagotto continuaba desarrollando su actividad parlamentaria y había participado de la última sesión de la Cámara Alta, realizada el jueves pasado.

En aquella sesión, el oficialismo aprobó con modificaciones la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y sancionó el recorte de subsidios en Zonas Frías. El senador riojano se encontraba así en actividad parlamentaria hasta los últimos días, antes de que se conociera su fallecimiento.

Su participación en la sesión de la semana pasada constituye uno de los últimos registros de su actividad legislativa antes de ser encontrado sin vida en su domicilio.

Una trayectoria vinculada al derecho y la política

Juan Carlos Pagotto había nacido en Mendoza en 1952 y era abogado de profesión. Llegó al Senado de la Nación en diciembre de 2023, como representante de La Rioja por La Libertad Avanza, luego de las elecciones que llevaron a Javier Milei a la Presidencia.

Su trayectoria previa en la política provincial y su formación jurídica tuvieron posteriormente un peso importante en las funciones que desarrolló dentro de la Cámara Alta. Durante su paso por el Senado adquirió un rol relevante en asuntos relacionados con la Justicia y la actividad legislativa. La información proporcionada señala que presidía la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado y también la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.

Esta última comisión tiene entre sus funciones el tratamiento parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia, por lo que su conducción le otorgaba participación en asuntos centrales de la actividad legislativa.

Su papel en la Comisión de Acuerdos

Pagotto también había presidido la estratégica Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta, vinculada con el tratamiento de los pliegos para las designaciones en la Justicia.

Su condición de abogado y su participación en comisiones relacionadas con cuestiones judiciales y legislativas marcaron parte de su desempeño desde que asumió como senador nacional. En diciembre de 2023 había comenzado su mandato como representante de La Rioja por La Libertad Avanza, en el marco de la llegada del espacio encabezado por Javier Milei al Gobierno nacional.

Durante su permanencia en la Cámara Alta, ocupó espacios vinculados con temas de relevancia institucional, particularmente aquellos relacionados con el funcionamiento de la Justicia y el tratamiento de instrumentos legislativos.

La investigación sobre las circunstancias del fallecimiento

Luego de que sus familiares encontraran el cuerpo en la vivienda, las autoridades judiciales y policiales iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer qué ocurrió.

Por el momento, la causa oficial de la muerte no fue informada, mientras continúan las medidas y pericias destinadas a determinar las circunstancias del fallecimiento. El antecedente de salud conocido es que Pagotto había estado internado hacía aproximadamente dos semanas por una afección cardíaca. Posteriormente, había retomado su actividad parlamentaria y participó de la sesión del Senado del jueves pasado.

La información difundida sobre un posible infarto surge de fuentes consultadas por Nueva Rioja, pero las actuaciones oficiales serán las que determinen formalmente las circunstancias del deceso.

Repercusiones en La Libertad Avanza

La noticia comenzó a generar repercusiones tanto en el ámbito político riojano como en el escenario nacional. El fallecimiento de Pagotto ya fue comunicado a dirigentes y autoridades de La Libertad Avanza.

El legislador había representado a La Rioja en el Senado desde diciembre de 2023 y formaba parte del espacio oficialista desde su llegada a la Cámara Alta. Su muerte deja además planteada la cuestión de su reemplazo en la representación legislativa de La Rioja. De acuerdo con la información proporcionada, el senador suplente es el abogado Alejandro Cruz Antúnez.